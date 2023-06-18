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Hatay'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 çocuk öldü, 24 kişi yaralandı

Hatay'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 çocuk öldü, 24 kişi yaralandı

HATAY'ın DÖRTYOL ilçesinde midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

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M.İ. (47) idaresindeki tarım işçisi aileleri taşıyan 31 AGJ 267 plakalı midibüs, Numuneevler Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde N.H'nin (30) kullandığı 31 AGZ 800 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, midibüsteki yabancı uyruklu Mohammad Zain'in (7) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan 2 sürücü ve midibüsteki 22 yolcu, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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