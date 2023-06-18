İsviçreliler referandum için sandık başına gitti

İsviçreliler, kurumlar vergisi, iklim değişikliği ve Kovid-19 yasalarındaki düzenlemelerle ilgili referandumda sandık başına gitti.

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Swissinfo'nun haberine göre, İsviçre’de “Kurumlar Vergisi Yasası”, “İklim Değişikliği ve İnovasyon Yasası” ve “Kovid-19 Yasası” ile alakalı düzenlemeler için referandum yapıldı.

“Kurumlar Vergisi Yasası”na ilişkin oylamada yıllık karı 750 milyon doların üzerinde olan çok uluslu şirketlere minimum yüzde 15 vergi uygulanarak vergi kaçırılmasının engellenmesi hedefleniyor. Bunun uygulanması için de anayasal değişiklik gerektiğinden son sözü seçmen söylüyor.

“İklim Değişikliği ve İnovasyon Yasası” için yapılan oylamada ise 2050'ye kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşılması yönündeki düzenlemeleri içeren teklif, halkın onayına sunuldu. Yasa, sıfır emisyon hedeflerinin gerçekleştirilmesi için çeşitli teşvik ve mali yardımları içeriyor. Düzenlemeye karşı çıkanlar, bunun elektrik kullanımını artıracağını ve maliyetli olacağını söyleyerek şikayet ediyor.

“Kovid-19 Yasası”na ilişkin oylamada kısıtlamaların salgın sona ermesine rağmen 2024’e kadar aşamalı kaldırılması amaçlanıyor. Yasaya karşı çıkanlar, sürenin 2024’e kadar uzatılmasını istemiyor.

Yetkililer ise salgının yeniden ortaya çıkması durumunda belli düzenlemelerin gerekli olacağı konusunda ısrar ediyor.