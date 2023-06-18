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Arayış dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler var? Tam isim listesi

Arayış dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler var? Tam isim listesi

Aslı Enver'li Disney Plus'ın 1.yıl özel Türk dizisi Arayış 14 Haziran'da yayında. Fragmanıyla kısa süre büyük ilgi gören dizinin oyuncu kadrosu araştırılıyor. Peki Arayış'ın oyuncu kadrosunda kimler var?

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Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ün başrolleri paylaştığı Arayış dizisi Disney Plus‘ın 1. yaş gününde yani 14 Haziran’da yayında… , Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ay Yapım’ın imza attığı diziyi Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel yazdı. Emin Alper’in yönettiği ‘Arayış’, 14 Haziran’da tüm dünyada seyirciyle buluşacak. 6 bölümden oluşan dizinin fragmanı seyirciyle buluştu.

Arayış dizisi oyuncu kadrosu kimler var?

Dizide Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak, Begüm Akkaya, Şeyma Gökçe Cengiz, Onur Ünsal, Eylem Yıldız, Oral Özer ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi ünlü isimleri buluşturan dizinin fragmanı büyük ilgi gördü.

Arayıs dizisi konusu

Arayış dizisinin kısaca konusu; sağlık sorunlarıyla savaşan Nisan, beraber katıldıkları bir şifa seansının ardından ortadan kaybolan arkadaşının izini sürerken şaibeli bir tarikata ulaşır.

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