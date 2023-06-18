Sporun Nefes'i açıldı

İSTANBUL, uluslararası tenis müsabakalarının yapılacağı bir üsse kavuştu. Sancaktepe’de doğa, spor ve sanatın bir arada olacağı yeni bir yaşam alanı geçtiğimiz hafta açıldı. Beş tenis kortunun olduğu yaşam alanı 150 dönüm arazi üzerine kuruldu. Nefes Orman’da konser organizasyonları, triatlon, durgun su kanosu, okçuluk ve dağ koşusu da yapılacak.

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Nefes Orman işletme sahibi Mustafa Özdemir, “Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen bir rekreasyon alanıdır. Nefes Spor diye Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait bir kulüp kurduk. Burada amatör ve profesyonel sporcuları birleştireceğiz. Uluslararası tenis müsabakalarına da ev sahipliği yapacağız” diye konuştu.

İstanbul 150 dönüm üzerinde yeni bir yaşam alanına kavuştu. Sancaktepe’de 11 Haziran’da açılışı yapılan Nefes Orman, amatör sporla ilgilenen gençlerin yeni buluşma alanı olacak. Nefes Orman’da beş dönümlük alan üzerine beş tane tenis kortu yapıldı.

Burası aynı zamanda uluslararası tenis müsabakalarına da ev sahipliği yapacak. Tenis dışında yaşam alanında triatlon, durgun su kanosu, okçuluk ve dağ koşu parkurları da olacak.

Spor Bakanlığı Kulübü kuruldu

Nefes Orman işletme sahibi Mustafa Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa çalışacaklarını söyledi. Özdemir, “ Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen bir rekreasyon alanıdır. İlk etapta Spor Bakanlığı Kulübü kurduk. Burada profesyonel sporcularla amatör sporcuları birleştireceğiz. İstanbul’da amatör sporcuların spor yapabileceği alan sayısı bir hayli az. Nefes Orman bu ihtiyaca cevap verecek. Özellikle 5 dönüm arazi üzerinde kurulacak tenis kortları hem uluslararası tenis müsabakalarına ev sahipliği yapacak hem de tenise ilgi duyan gençlerin bu sporu doğa içerisinde yapmalarına olanak sağlayacak. 150 dönümlük yaşam alanımız Ömerli Barajı’nın yemen yanıbaşında bulunuyor. Dolayısıyla burada durgun su kanosu da yapılabilecek. Triatlon. Okçuluk ve dağ koşusu parkurları da olacak. Burada yapılacak müsabakalara katılacak sporcuların konaklayacağı alanları da oluşturacağız” diye konuştu.

20 dönümlük alana da parkur yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı’nın da destekleriyle oluşturulan yaşam merkezinde oluşturulan Nefes Parkur’un da büyük ilgi çekeceğini söyleyen Özdemir, “ 20 dönüm üzerine kurulan Nefes Parkur’un içerisinde ise macera parkı, zipline ve 750 metrekarelik açık alanı yer alıyor. Doğa sporları ve ekstrem sporları katılmak istemez iseniz de 2 katlı restorandan seyir terasından bu unutulmaz maceraları içeceğinizi yudumlayarak izleyebilirsiniz. 32 dönüm alana kurulu Nefes Koru ise botanik bahçesi, süs havuzu, kafeler, oturma alanları ve seyir terası ile size sakinliğe davet ediyor. Alanın içerisinde 600 metrekarelik kapalı spor salonunda basketbol, voleybol gibi takım sporları yapılabiliyor.”