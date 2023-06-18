Cem Yılmaz'ın paylaşımı kafaları karıştırdı: Dayanamıyorum artık gel
Cem Yılmaz'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım, ünlü komedyenin eski sevgilisine çağrı yaptığı yorumlarını beraberinde getirdi. Cem Yılmaz, paylaştığı bir yazıya 'ne kadar da doğru' şeklinde ekleme yaptı. Ünlü komedyenin bu hareketi sonrası geçmişte Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşklar akıllara geldi. İşte Cem Yılmaz'ın o paylaşımı...
Projelerinin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Cem Yılmaz, emekli olduğunu duyurmuştu. Yılmaz, 12 bin 680 TL emekli maaşı alacağını söylemişti.
Emeklilik haberiyle gündeme gelen Cem Yılmaz bu sefer bir paylaşımıyla kafaları karıştırdı.
Cem Yılmaz, daha önce Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya ile uzun süreli ilişkiler yaşamıştı.
Cem Yılmaz ile Defne Samyeli 1,5 yıl aşk yaşamış ve çiftin ihanet yüzünden ilişkisini noktaladığı ileri sürülmüştü. Yılmaz ile Sarıkaya'nın samimiyeti Defne Samyeli'yi kızdırmış, ikili bu sebeple ciddi bir tartışma yaşayarak ilişkiyi bitirdiği ileri sürülmüştü.