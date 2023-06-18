Cem Yılmaz'ın paylaşımı kafaları karıştırdı: Dayanamıyorum artık gel

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli 1,5 yıl aşk yaşamış ve çiftin ihanet yüzünden ilişkisini noktaladığı ileri sürülmüştü. Yılmaz ile Sarıkaya'nın samimiyeti Defne Samyeli'yi kızdırmış, ikili bu sebeple ciddi bir tartışma yaşayarak ilişkiyi bitirdiği ileri sürülmüştü.