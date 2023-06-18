BIST 5.475
DOLAR 23,61
EURO 25,84
ALTIN 1.486,42

Cem Yılmaz'ın paylaşımı kafaları karıştırdı: Dayanamıyorum artık gel

|
Cem Yılmaz'ın paylaşımı kafaları karıştırdı: Dayanamıyorum artık gel

Cem Yılmaz'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım, ünlü komedyenin eski sevgilisine çağrı yaptığı yorumlarını beraberinde getirdi. Cem Yılmaz, paylaştığı bir yazıya 'ne kadar da doğru' şeklinde ekleme yaptı. Ünlü komedyenin bu hareketi sonrası geçmişte Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşklar akıllara geldi. İşte Cem Yılmaz'ın o paylaşımı...

Cem Yılmaz'ın paylaşımı kafaları karıştırdı: Dayanamıyorum artık gel

Projelerinin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Cem Yılmaz, emekli olduğunu duyurmuştu. Yılmaz, 12 bin 680 TL emekli maaşı alacağını söylemişti.

18
Cem Yılmaz'ın paylaşımı kafaları karıştırdı: Dayanamıyorum artık gel

Emeklilik haberiyle gündeme gelen Cem Yılmaz bu sefer bir paylaşımıyla  kafaları karıştırdı.

28
Cem Yılmaz'ın paylaşımı kafaları karıştırdı: Dayanamıyorum artık gel

Cem Yılmaz, daha önce Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya ile uzun süreli ilişkiler yaşamıştı. 

38
Cem Yılmaz'ın paylaşımı kafaları karıştırdı: Dayanamıyorum artık gel

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli 1,5 yıl aşk yaşamış ve çiftin ihanet yüzünden ilişkisini noktaladığı ileri sürülmüştü. Yılmaz ile Sarıkaya'nın samimiyeti Defne Samyeli'yi kızdırmış, ikili bu sebeple ciddi bir tartışma yaşayarak ilişkiyi bitirdiği ileri sürülmüştü.

48