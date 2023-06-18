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Çanakkale’de 45 dönüm tarım arazisi yanarak kül oldu

Çanakkale’de 45 dönüm tarım arazisi yanarak kül oldu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 45 dönüm alan yanarak kül oldu.

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Yangın, öğle saatlerinde Biga'nın Çakırlı köyünde çıktı. Buğday ve arpa ekili tarım arazilerinde henüz belli olmayan bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler, itfaiye ekipleri müdahale etti. Köylüler de ekiplere kendi imkanlarıyla destek verirken, yangın güçlükle söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede yaklaşık 45 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Köy muhtarı Mehmet Ali Çimen, "Köy içinde bulunan trafonun üstünde kuş yılanı yerken trafoda patlama oluyor. Kuş yere düşüyor hemen akabinde o trafodan bağlantılı tarla içindeki teller kopuyor. Elektrik tellerinden çıkan yangın sonucu buğday ve arpalar yandı. Toplamda 12-13 kişiye ait tarlalarda çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile söndürüldü" dedi.

Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

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