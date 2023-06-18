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İran ile Özbekistan arasında 11 işbirliği belgesi imzalandı

İran ile Özbekistan arasında 11 işbirliği belgesi imzalandı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımıyla Tahran'da iki ülke arasında çeşitli alanlarda 11 işbirliği belgesi imzalandı.

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Reisi, resmi davet üzerine ülkesini ziyaret eden Mirziyoyev ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Tahran'da bulunan Sadabad Sarayı'ndaki resmi karşılamanın ardından Reisi ile Mirziyoyev arasında ikili görüşme, daha sonra da heyetler arası görüşme yapıldı.

Heyetler arası görüşmeler sonrasında iki ülke yetkilileri, cumhurbaşkanlarının huzurunda ticaret, nakliye ve transit geçiş, ilaç, teknoloji, tarım ve ortak serbest bölgeler oluşturma gibi alanlarda 11 işbirliği belgesine imza attı.

Resmi davet üzerine İran'a gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, bugün Mehrabad Havaalanı'nda İran Sanayi, Madenler ve Ticaret Bakanı Abbas Aliabad tarafından karşılanmıştı.

Özbekistan'dan İran'a Cumhurbaşkanı düzeyinde son ziyaret yaklaşık 20 yıl önce İslam Kerimov tarafından gerçekleştirilmişti.

14 Eylül 2022'de Özbekistan'a bir ziyarette bulunan Reisi de 18 yıl sonra bu ülkeyi ziyaret eden ilk İran Cumhurbaşkanı olmuştu. Ziyarette, iki ülke arasında ekonomi, ticaret, ulaştırma, gümrük, sağlık ve kültür alanında 17 anlaşma, işbirliği protokolü ve mutabakat zaptı imzalanmıştı.

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