LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları sorgulama 2023

2023 LGS sınav sonuçları, iyi bir lisede okumak isteyen öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Her yıl belirli tarihlerde ülke genelinde uygulanan LGS sınavı, bu yıl 4 Haziran'da yapıldı. LGS sınavına katılım sağlayan öğrenciler şimdi de gözlerini MEB'den gelecek sonuç açıklaması çevirdi. Peki, 2023 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 4 Haziran'da ülke genelinde uygulanan 2023 LGS sınavı sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih sorgulanmaya başladı. MEB tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında, LGS sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2023 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 LGS sonuçları ne zaman açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023 LGS takvimi duyuruldu.

Buna göre; LGS merkezî sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak.

2023 LGS soru ve cevap anahtarı

LGS soru ve cevap anahtarı, sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra www.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

Sınava katılım sağlayan öğrenciler, www.meb.gov.tr adresinden sözel ve sayısal kitapçıkları görüntüleyebiliyor.