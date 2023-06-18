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Türkiye, İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası’nda çeyrek finalde!

Türkiye, İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası’nda çeyrek finalde!

İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda grubunu ikinci sırada bitiren İşitme Engelli Kadın Milli Basketbol Takımı yarın Yunanistan ile çeyrek final mücadelesine çıkacak.

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Federasyonun 2023 yılı faaliyet programında yer alan 13-23 Haziran 2023 tarihleri arasında Yunanistan’ın Girit şehrinde düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası’nda İşitme Engelli Kadın Milli Basketbol Takımı, İtalya, Kenya ve Litvanya’nın bulunduğu gruptan ikinci sırada çıkmayı başardı. Daha önce Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği bulunan ay-yıldızlılar, yarın Yunanistan ile çeyrek final için mücadele verecek.

Federasyon Başkanı Kerim Vural, yaptığı açıklamada takımla gurur duyduğunu belirterek, "Gruplarından ikinci çıkarak çeyrek finale yükselmeniz gerçekten büyük bir başarı ancak daha yolumuz uzun. Şampiyon olarak ülkemize döneceğinize hiç şüphem yok. Gösterdiğiniz azim, çalışma ve takım ruhu, gerçek bir kahramanlık örneği. Ülkemiz adına elde ettiğiniz bu başarıyı en içten dileklerimle kutluyorum. İnanıyorum ki çeyrek finaldeki karşılaşmada da potansiyelinizi sergileyeceğiz. Takıma olan güvenim tam. Başarılarının devamını sabırsızlıkla bekliyorum. Yolunuz açık olsun ve tüm gücünüzle ilerlemeye devam edin" şeklinde konuştu.

TİESF Kadın Basketbol Milli Takım kadrosunda; Çağla Aslan (1997), Çağla Nur Uzundurukan (2000), Kübra Demir (1999), Elif Çakırtaş (1999), Büşra Çevik (1999), Dilan Göçmeoğlu (2000), Feyzanur Bal (1999), Gülfer Tokatlı (2002), Selin Çalışkan (2007), Esin Bilgili (1994), Viktoriya Koyuncu (1984), İnci Göğer (2001) ve Pelin Yılmaz (2003) yer alıyor.

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