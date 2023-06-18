Terör örgütü elebaşı Salih Müslim Suriye, İran ve Rusya'dan dert yandı herkes kabullenmiş

Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde siyasi kanadının elebaşlarından Salih Müslim, Rusya'nın kabul etmesiyle TSK'ya Suriye'de hava sahasının açıldığını, yoğun bir şekilde artık savaş uçaklarının da dahil olduğu operasyonlar karşısında Rusya, İran ve Suriye'nin etkisiz kaldığını söyledi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere göz açtırmıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı da nokta operasyonlarla hainlere peş peşe darbe indiriyor. Başarılı operasyonlarla büyük bir sıkıntıya giren terör örgütünde ciddi bir moral bozukluğu olduğu da ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından Salih Müslim'den itiraf niteliğinde açıklamalar geldi.

Müslim, Türkiye'nin terör örgütüne yönelik müdahalelerine karşı bölgedeki diğer devletlerin itiraz edemediğini söyledi.

'Sadece dron değil savaş uçakları için de hava sahasını açmışlar'

Rusya'nın Suriye'de Türkiye'nin savaş uçaklarıyla da operasyon yapmasına izin verdiğini ifade eden Müslim yaşadığı hayal kırıklığını, "Yalnız dronlar değil savaş uçakları için de hava sahasını açmışlar. Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle Türkiye'ye muhtaç. Ukrayna ile savaş, Batı'nın bundan dolayı yıllardır uyguladığı yaptırımlar, ambargolar nedeniyle Rusya Türkiye'ye muhtaç" sözleriyle aktardı.

'Operasyonlara hiçbir ses çıkmaması gerçekten dikkat çekici'

21 Haziran'da Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakan yardımcılarının katılımıyla düzenlenecek Astana zirvesini işaret eden Müslim "Toplantıda neler kararlaştıracaklar bilmiyoruz ama bir bakıma susmuşlar. Bu yoğunluktaki operasyonlara hiçbir ses çıkmaması gerçekten dikkat çekici" dedi.

'Türkiye'nin operasyonlarını herkes kabullenmiş'

Teröristbaşı ayrıca "Dokuz Suriye askeri ölmüş, kimseden çıt çıkmıyor. Suriye rejimi bile ses çıkarmıyor. Ruslar da İran da bir şey demiyor. Susmuşlar, Türkiye'nin operasyonlarını herkes kabullenmiş" dedi.