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Baba, çocuklarını boğulmaktan kurtardı ama kendi kurtulamadı!

Baba, çocuklarını boğulmaktan kurtardı ama kendi kurtulamadı!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde akıntıya kapılan çocuklarını kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren baba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Serinlemek için denize giren çocuklar bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çocuklarının suda çırpındığını gören Abdulbaki Ulutaş (42), denize girerek onları kıyıya çıkarmak istedi. Ulutaş, o sırada akıntıya kapıldı.

Çevredeki vatandaşların çabası ile baba ve çocuklar kurtarıldı. Bölgeye sahil güvenlik ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu kötü olan baba Ulutaş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ulutaş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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