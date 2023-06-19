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Mardin'de askeri araç devrildi: 2 personel yaralandı

Mardin'de askeri araç devrildi: 2 personel yaralandı

Mardin’in Derik ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu iki personel yaralandı.

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Alınan bilgilere göre, Derik ilçesi Viranşehir yolundan geçen askeri araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada 1’i uzman, 1’i güvenlik korucusu olmak üzere iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi ve asker sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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