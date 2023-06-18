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Kocaeli'de sigara kavgasında kan aktı! Yaralı gencin sözleri şoke etti: "Bu ışıltılı hayatı ben seçmedim"

KOCAELİ'de sigara yüzünden iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti. Kavgada bacağından yaralanan 17 yaşındaki gencin hastaneye kaldırılırken “Allah var gam yok, bu ışıltılı hayatı ben seçmedim” sözleri şoke etti. İşte akılalmaz olayda detaylar...

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Olay, İzmit Fuarı içerisinde bulunan gölet kenarındaki ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç kamelyada otururken başka bir grup gelerek kendilerinden sigara istedi.

Kamelyadaki gençlerin sigaralarının olmadığını söylemesi üzerine iki grup arasında kavga çıktı. Kavga neticesinde 17 yaşındaki A.S., bacağından bıçaklandı. Aynı gruptaki bir diğer genç ise ayak bileğinden hafif sıyrık alarak yaralandı.

Gruplardan biri hızlıca bölgeden uzaklaşırken durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

“Allah var gam yok, bu ışıltılı hayatı ben seçmedim”

Bölgeye gelen sağlık ekipleri A.S.’ye ilk tedavisini olay yerinde uyguladı. Yaralı A.S., “Allah var gam yok, bu ışıltılı hayatı ben seçmedim” dedi.

Sedyeye taşınan A.S., ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hafif sıyrıkla yaralanan diğer genç ise tedaviyi reddetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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