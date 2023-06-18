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ABD'den Çin’e dikkat çeken ziyaret! 5 yıl sonra bir ilk gerçekleşti...

ABD'den Çin’e dikkat çeken ziyaret! 5 yıl sonra bir ilk gerçekleşti...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken resmi ziyaret kapsamında Çin’in başkenti Pekin’e geldi. Blinken’ın ziyareti 5 yıl sonra ABD tarafından Dışişleri Bakanı düzeyinde Çin’e yapılan ilk ziyaret oldu.

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ABD’den 5 yıl sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde Çin’e ilk ziyaret gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın resmi ziyaret kapsamında Çin’in başkenti Pekin’e geldi. İki günlük ziyaret kapsamında temaslarına başlayan Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang ile bir araya geldi. Blinken’ın daha sonra Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi ile görüşmesi bekleniyor. Blinken'ın yarın ise Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşme yapması öngörülüyor.

Her iki ülke yetkilileri de iki gün boyunca yapılacak olan görüşmelerden üst düzey bir karar beklemezken, görüşmelerin asıl amacının iki ülke arasında son yıllarda gerilen siyasi ortamı yumuşatmak ve yeniden istikrar sağlamak olduğuna dikkat çekti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying yaptığı açıklamada, ABD’li yetkililerin ziyaretinden memnun olduklarını belirtirken, bu ziyaretin geçtiğimiz sene kasım ayında Endonezya’da düzenlenen G20 Zirvesi’nde bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi’nin ABD-Çin siyasi ilişkilerini düzeltmek adına yaptığı anlaşmanın ilk adımı olduğunu ifade etti.

Balon krizi nedeniyle ziyaret ertelenmişti

Blinken’ın ilk olarak geçtiğimiz şubat ayında Çin’i ziyaret edeceği açıklanmış, ABD hava sahasında Çin’e ait olduğu tespit edilen bir casus balonun vurulması sonrası söz konusu ziyaret ertelenmişti.

Biden ve Xi’nin yeniden görüşmesi bekleniyor

ABD Başkanı Biden dün yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki birkaç ay içinde Xi ile tekrar görüşmeyi ve sahip olduğumuz meşru farklılıkların yanı sıra anlaşabileceğimiz alanlarda kendisiyle konuşmayı umuyorum” demişti.
Öte yandan ABD’nin Çin’e gerçekleştirdiği son diplomatik ziyaret 2018 yılında ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılmıştı.

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