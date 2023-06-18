BIST 5.475
DOLAR 23,61
EURO 25,84
ALTIN 1.486,42
HABER /  GÜNCEL

Malatya'da panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama var

Malatya'da panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama var

Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abone ol

Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.36'da merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 7,06 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

"Olumsuzluk söz konusu değil"

Depremi hissettiklerini aktaran Pütürge Kaymakamı Özgü Özen,"Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Sahada ekiplerimiz tarama çalışmalarını sürdürüyor. İlçe halkına geçmiş olsun." dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yeni asgari ücret belli oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak ne kadar zam gelecek?
Foto Galeri Yeni asgari ücret belli oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak ne kadar zam gelecek? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Koca'dan 'sağlık raporu' açıklaması! Geçerlilik süresi o tarihe kadar uzatıldı
Bakan Koca'dan 'sağlık raporu' açıklaması! Geçerlilik süresi o tarihe kadar uzatıldı
ÖSYM duyurdu: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı!
ÖSYM duyurdu: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Ata Demirer'e Bursa Kebabı şoku! Fiyatını görünce isyan etti: "Anlamadım ben"
Ata Demirer'e Bursa Kebabı şoku! Fiyatını görünce isyan etti: "Anlamadım ben"
THY New York-İstanbul seferini yapan uçakta fenalaşan yolcu hayatını kaybetti
THY New York-İstanbul seferini yapan uçakta fenalaşan yolcu hayatını kaybetti
Antalya'da yoldan geçerken silahla vurulan kişi öldü!
Antalya'da yoldan geçerken silahla vurulan kişi öldü!
Çanakkale’de 45 dönüm tarım arazisi yanarak kül oldu
Çanakkale’de 45 dönüm tarım arazisi yanarak kül oldu
Baba, çocuklarını boğulmaktan kurtardı ama kendi kurtulamadı!
Baba, çocuklarını boğulmaktan kurtardı ama kendi kurtulamadı!
Terör örgütü elebaşı Salih Müslim Suriye, İran ve Rusya'dan dert yandı herkes kabullenmiş
Terör örgütü elebaşı Salih Müslim Suriye, İran ve Rusya'dan dert yandı herkes kabullenmiş
İran ile Özbekistan arasında 11 işbirliği belgesi imzalandı
İran ile Özbekistan arasında 11 işbirliği belgesi imzalandı
Fethiye'de otomobilin çarptığı depremzede çocuk öldü!
Fethiye'de otomobilin çarptığı depremzede çocuk öldü!
LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları sorgulama 2023
LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları sorgulama 2023