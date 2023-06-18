Malatya'da panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama var

Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.36'da merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 7,06 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

"Olumsuzluk söz konusu değil"

Depremi hissettiklerini aktaran Pütürge Kaymakamı Özgü Özen,"Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Sahada ekiplerimiz tarama çalışmalarını sürdürüyor. İlçe halkına geçmiş olsun." dedi.