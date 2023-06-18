Mardin’de elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti

Mardin'in Derik ilçesinde elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti.Abone ol
Derik ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde Davut Yıldırım (52), sulama kuyusunun elektriğini kontrol etmek için tarlasına gitti. Kuyudan geri dönmeyen Yıldırım'ı merak eden yakınları tarlaya bakmaya gittiklerinde onu yerde hareketsiz halde buldu.
Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Yıldırım, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Yıldırım’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.