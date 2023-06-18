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Bıçakla kendini yaralayıp yolu kapattı! "Öldüren beni" diye bağıran adama sürücülerden meydan dayağı!

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde döner bıçağıyla kendini yaralayıp karayolunda trafiği kapatan şahsa vatandaşlar meydan dayağı attı. Etkisiz hale getirilen şahsın gözaltına alınırken 'öldürün beni' diye bağırdığı anlar saniye saniye kameralar yansıdı.

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Siverek-Şanlıurfa Yüksek Öğretim Okulu yakınlarında bir kişi, döner bıçağıyla kendini yaralayarak, karayolunu trafiğe kapattı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahale etmek isteyenlere kendine zarar vermekle tehdit eden şahıs yüzünden karayolunda uzun kuyruklar oluştu.

Vatandaşlardan meydan dayağı

Dakikalarca sıcakta beklemek zorunda kalan sürücüler şahsı ikna edemeyince, sürücüler ve şahıs arasında tartışma çıktı. Sürücülerden bazıları, yolu kapatan şahsa, taş ve tekmelerle saldırdı.

Jandarma havaya ateş açarak olaya müdahale etti. Güçlükle müdahale edilen ismi öğrenilemeyen şahıs, kelepçelenerek gözaltına alındı.

Öte yandan gözaltına alınan şahsın 'öldürün beni' diyerek bağırdığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı. 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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