Potanın Perileri Avrupa Şampiyonası'na veda etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında Slovakya'ya 80-66 yenilerek grubunu son sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti.Abone ol
FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu 3. maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Slovakya ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleye istediği gibi başlayamayan ay-yıldızlılar, ilk periyodu 21-15 geride tamamlarken, soyunma odasına da 40-31 yenik girdi.
Rakibi karşısında etkili olamayan A Milli Kadın Basketbol Takımı, üçüncü periyodu da 58-45 mağlup tamamlarken, maçı da 80-66 kaybetti.
Ay-yıldızlılar, bu sonuçla grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.
Milliler, D Grubu'ndaki ilk maçında 15 Haziran'da Sırbistan ile oynamış ve bu karşılaşmadan 71-63 mağlup ayrılmıştı. Milliler, ikinci müsabasında ise Macaristan'ı 69-68 yenme başarısı göstermişti.