AK Parti'den polise hakaret eden HDP'li vekile çok sert tepki: "Bu yapılan millete vekalet değil ihanettir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İstanbul'da LGBT'lilerin yürüyüşüne destek vererek, polise hakaretler savuran HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki'ye çok sert tepki gösterdi.

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İstanbul Taksim'de düzenlenen trans yürüyüşüne HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki de katıldı.

HDP'li Saki, yasak kararını delmek isteyen translarla omuz omuza vererek kargaşaya ortaklık etti. Trans sapkınları kışkırtan HDP'li vekil, ardından Taksim'in ara sokaklarında açıklama yaptı.

Saki açıklamasında, yasağı delmek isteyenleri değil, polisi hedef aldı. 'Şiddet' çığırtkanlığı yapan Saki, polise 'İşgalci kuvvet' diyerek hakaret etti ve işkence iftirası attı.

AK Parti'den çok sert cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP'li Saki'ye, "Adeta toplumsal düzeyde ahlaki tahribatı kendisine görev edinmiş gibi davranan HDP’li vekil, sapkınların yasadışı gösterisinde başı çekmiş ve emniyet güçlerimize hakaret etmiş. Değerlerimize düşmanlığı “Onur” zanneden bu zevatlara fırsat vermeyeceğiz. Bu yapılan millete vekalet değil ihanettir." sözleriyle ağır tepki gösterdi.