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UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya!

UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya!

UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya, Hırvatistan'ı penaltı atışlarında 5-4 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

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UEFA Uluslar Ligi finalinde Hırvatistan ve İspanya, Hollanda'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanırken uzatma bölümüne geçildi.

Karşılaşmanın her iki uzatma bölümünde de gol sesi çıkmazken ve şampiyonu penaltı atışları belirledi.

Penaltı atışlarında rakibine 5-4'lük üstünlük kuran İspanya üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya, Portekiz ve Fransa'nın ardından organizasyonda şampiyonluk yaşayan üçüncü takım oldu.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki 3.'lük maçında ise İtalya, Hollanda'yı 3-2 mağlup etti.

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