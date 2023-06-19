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Ümit Özdağ'dan yeni Abdüllatif Şener ifşası! "Milletvekili iken 'Zarfer Partisi'ne oy vereceğim' dedi"

Ümit Özdağ'dan yeni Abdüllatif Şener ifşası! "Milletvekili iken 'Zarfer Partisi'ne oy vereceğim' dedi"

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda Sinan Oğan'a oy verdim, ikinci turda geçersiz oy kullandım" diyen Abdüllatif Şener'le ilgili Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan yeni iddialar geldi. Özdağ ile Şener ne konuştu? Şener, Zafer Partisi'ne mi oy verdi?

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cmhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda Sinan Oğan'a oy verdim, ikinci turda geçersiz oy kullandım" diyen CHP eski milletvekili Abdüllatif Şener'in kendisine, "Sizin partinizin sığınmacı politikası benim partiminkinden daha doğru. Benim partim böyle devam ederse, gelecek seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olsam bile Zafer Partisi'ne oy veririm" dediğini öne sürdü. 

'CHP'de mülteci tartışması var' demiş

Halk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özdağ, Abdüllatif Şener'in sığınmacılarla ilgili CHP içerisinde bazı tartışmalar yaşandığını söylediğini  aktardı. "Ben hemen sıcağı sıcağına yapılan yorumlarda Abdüllatif Şener'in infaz edildiğini görüyor ve düşünüyorum" diyen Ümit Özdağ, "Evet Sinan Oğan'a oy verdi ama şunu da söyleyeyim; ben kendisiyle 2 defa sohbet ettim, her ikisi de kalabalık geniş gruplar içindeydi" deyip şunları anlattı:

CHP milletvekiliyken bana dedi ki...

"CHP milletvekiliyken bir sabah sohbetinde birçok kişinin içerisinde şunu söyledi: Sizin sığınmacı politikanız benim partimin sığınmacılar politikasından daha doğru ve benim partim bu politikayı sürdürürse, seçimlerde CHP'den aday olsam da Zafer Partisi'ne oy veririm. Sadece Sinan Oğan'a oy verdiğini düşünmüyorum muhtemelen Zafer Partisi'ne de oy vermiştir."

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