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Bu haberi okumadan yola çıkmayın! Kara yollarında durum

Bu haberi okumadan yola çıkmayın! Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Söke-Aydın Kuzey kavşakları 88-89. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-Aydın istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 17-31. kilometrelerinde hendek yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

O-4 Otoyolu'nun Adapazarı kavşağı otoyol katılım kollarında, üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak. Çalışmalar esnasında D-100 Devlet Yolu'ndan otoyola girişler kapatılacak.

Mersin-Adana yolunun 0-1.kilometrelerinde Liman-Hal Köprüsü farklı seviyeli kavşak çalışmaları kapsamında, köprü genleşme derzleri onarımı dolayısıyla trafik Liman D Kapısı ayrım kolundan kontrollü sürdürülüyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 51-53. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Akçaabat yolunun 41-43. kilometrelerinde (Akçaabat şehir geçişi) bölünmüş yolun refüjünde yapılmakta olan ferforje montaj çalışması sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Aşkale-Tercan yolunun 5-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönlü devam ediyor.

Serik ayrımı-Beydiğin-Taşağıl yolunun 28-33. kilometrelerinde bulunan Demirkapı Tüneli'nin, Konya-Antalya (Sol Tüp) istikameti elektrik, elektromekanik ve diğer kontrol sistemleri yapımı kapsamında trafiğe kapatılacak, bu kesimde ulaşım servis yolundan sağlanacak.

Bartın-Karabük yolunun 23-25.kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kars-Arpaçay yolunun 21-25.kilometrelerinde yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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