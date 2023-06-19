Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan faizi kaç puan artıracak? Kredi kartı de faizleri yükselecek

Merkez Bankası Başkanlığı’na Hafize Gaye Erkan’ın atanmasının ardından ilk faiz toplantısı Perşembe günü yapılacak. Yüzde 8.5 olan faizin arttırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yüzde 20 ya da 25'e çıkarılacağı iddiaları konuşulsa da artırımın yüzde 10-12 seviyesine ya da yüzde 19-20 seviyesine çekilmesi iki şık olarak dillendiriliyor. Politika faizi artışı en fazla kredi kartlarına uygulanan faiz ile taksit avansa uygulanan faizi etkileyecek.

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Piyasanın gözü kulağı Merkez Bankası'nın faiz artışı kararına çevrilmiş durumda. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkal, 22 Haziran Perşembe günü ilk kez Para Politikası Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Merkez Bankası'nın faizi çok ciddi biçimde yükseltmesi beklenirken, Abdulkadir Selvi'den yeni kulis bilgileri geldi. Merkez Bankası faizi artırırsa kredi kartı faizleri de artacak...

Piyasada hangi rakamlar konuşuluyor?

"Piyasalarda uçuk kaçık şeyler konuşuluyor. Kimi bir anda faizleri yüzde 8 seviyesinden yüzde 20’lere çıkarıyor, kimi 25’leri konuşuyor" diyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Perşembe günü faiz artırımı bekliyorum. Ayrıca hem bu ay hem de önümüzdeki ay ciddi bir faiz artırımı yapılması gerektiğine inanıyorum. Hatta piyasalara bir mesaj olması açısından önden yüklemeli bir faiz oranı da olabilir. Ama bir anda yüzde 20’leri, yüzde 25’leri öngörmüyorum" dedi.

Selvi: Perşembe ciddi artırım geliyor

Selvi, Perşembe günü ciddi oranda bir faiz artışı olacak. Böylece ulusal ve uluslararası piyasalara, reel ekonominin gereği neyse o yapılıyor mesajı verilecek. Ama piyasalara bir şok yaşatılmayacak diye düşünüyorum" dedi. Merkez Bankası'nın faizi yüzde 20'ler seviyesine çekmesi ise piyasanın en büyük beklentisi...

Faiz yükselirse kart faizleri de artacak

Bu haftaki kararla politika faizinin yüzde 10-12 seviyesine ya da yüzde 19-20’lere çıkarılacağı tahminler arasında yer alırken, politika faizinin yüzde 16’ya çıkarılması halinde yapılan tahmini hesaba göre aylık kredi kartı faizi yüzde 2.05’e yükselecek. Bu oran taksit avansı da etkiliyor. Bu durumda gecikme faizi de yüzde 2.35’e yükselecek.

- Politika faizi yüzde 19’a yükselirse, kredi kartı azami faiz oranının yüzde 2.33 civarına yükselmesi bekleniyor. Bu durumda gecikme faizi de 2.63 civarına çıkacak.

Taşıt kredisi %32, konut kredisi %18...

- Merkez Bankası’nın yayımladığı bankaların uyguladığı ortalama faiz oranlarına göre 9 Haziran haftasında ihtiyaç kredisi faizi yüzde 40.02 düzeyinde bulunuyor. Taşıt kredisi yüzde 32.57, konut kredisi yüzde 18.14 ve ticari TL kredi faizi de ortalama yüzde 14.91 seviyesinde bulunuyor.