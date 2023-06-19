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Dinlenme tesisine girmek isterken faciayı yaşadılar! Otomobil hurdaya döndü...

Dinlenme tesisine girmek isterken faciayı yaşadılar! Otomobil hurdaya döndü...

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde dinlenme tesisine girmek için manevra yapan hafif ticari araç, önündeki tıra çarparak takla attı. Meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

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Anadolu Otoyolu Hendek ilçesi Hamitli Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde meydana gelen kazada Y.D. idaresindeki 34 GCV 257 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün dinlenme tesisine girmek için yaptığı manevra sonrasında aynı yönde seyreden yabancı uyruklu O.S. idaresindeki yabancı plakalı tıra çarparak takla attı.

Meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü ve içinde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.

Hastaneye sevk edilen bir kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazaya ilişkin incelme başlatıldı.

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