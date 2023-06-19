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Emekli ve memur maaş zamları Meclis'te! Bayrama yetişecek mi?

Emekli ve memur maaş zamları Meclis'te! Bayrama yetişecek mi?

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında maaşlarda yapılacak iyileştirmeye çevrildi. AK Parti maaş zamlarıyla ilgili tasarıyı bu hafta Meclis'e getiriyor. Vekiller Kurban Bayramı'na kadar memur ve emekli zamlarını görüşecek...

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Meclis bayram öncesinde hızlı çalışma dönemine giriyor. Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren tasarı Meclis'te olacak. AK Parti'deki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte teklif bu hafta komisyonlara gelecek. Memurlara verilecek refah payından, Emekli maaşlarına yapılacak zamma kadar birçok konu Meclis'in gündeminde...

Kurban Bayramı öncesi ele alınacak

- Milyonları ilgilendiren düzenlemeler, Kurban bayramı öncesinde TBMM'de ele alınacak. Kamu çalışanlarının maaşlarına uygulanacak refah payı için gözler Meclis'te...

En düşük emekli aylığı artırılacak

- Bir diğer düzenleme ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşına yapılacak iyileştirme. 7 bin 500 TL'nin üzerinde Maaş alanlara yönelik seyyanen artış için yasal düzenleme gerekli.

Bayramdan önce zam gelir mi?

- AK Parti grubu, üzerinde çalıştığı bu önemli düzenlemeleri Meclis gündemine taşıyacak. Teklif, önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ardından Genel Kurul'da görüşülecek. Teklifin, Kurban Bayramı öncesinde komisyona sunulması bekleniyor.

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