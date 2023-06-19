Cengiz Kurtoğlu ve Alişan İstanbul Başakşehir'de konser verdi

Başakşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Yaz Etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği konserlere doludizgin devam ediyor. Hafta sonu sevilen sanatçılar Cengiz Kurtoğlu ve Alişan, Başakşehirlilere müzik ziyafeti sundu.

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Türk müziğinin iki güçlü sesi Cengiz Kurtoğlu ve Alişan, geleneksel hale gelen Yaz Etkinlikleri çerçevesinde Başakşehirlilere müzik ziyafeti sundu. Müzik tutkunu gençlerden oluşan Başakşehir Gençlik Orkestrası da ilçe sakinlerine unutulmaz bir konser verdi.

Başakşehir Millet Bahçesi’nde müzikseverlerle bir araya gelen usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu, “Duyanlara Duymayanlara” , “Yıllar” ve “Saklı Düşler” gibi dillerden düşmeyen eserlerini bu kez Başakşehirliler için söyledi. Binlerce Başakşehirlinin katıldığı açık hava konserinde coşku ve heyecan bir an olsun eksik olmadı.

Başakşehir Sular Vadisi’nde Alişan rüzgarı

Başakşehir Sular Vadisi’nde ise Alişan rüzgârı esti. Alişan, en sevilen şarkılarını Başakşehirli müzikseverlerle birlikte söyledi. Başakşehir’in en genç yıldızları da Bahçeşehir Gölet Sahne’de sahne aldı. Kulakların pasını silen Başakşehir Gençlik Orkestrası, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.