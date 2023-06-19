BIST 5.475
DOLAR 23,66
EURO 25,88
ALTIN 1.486,96
HABER /  DÜNYA

Tabutta nefes alırken bulunan kadın şok etkisi yaratmıştı! 'Bu sefer gerçekten öldü'

EKVADOR'da hayatını kaybettiği düşünülerek tabuta konulan, ancak cenaze töreninde tabuta vurunca yaşadığı anlaşılan yaşlı kadın, günler sonra hayatını kaybetti. Kadının oğlu, "Bu sefer annem gerçekten öldü" dedi.

Abone ol

Dünya basınına konu olan 76 yaşındaki Bella Montoya, geçen hafta Babahoyo kentindeki hastanede bir doktor tarafından ölü ilan edilmişti. Cenazesine katılarak yas tutanlar onun tabutuna vurduğunu duyunca, tedavi için hemen aynı hastaneye geri götürüldü.

Ekvador sağlık bakanlığı yoğun bakımda yedi gün geçirdikten sonra Cuma günü iskemik felçten öldüğünü doğruladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hastanede kaldığı süre boyunca "sürekli gözetim" altında tutulduğu söylendi.

"Bu sefer gerçekten öldü"

Yerel bir gazeteye konuşan oğlu Gilbert Barbera, "Bu sefer annem gerçekten öldü. Hayatım eskisi gibi olmayacak" dedi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, 16 Haziran'daki ölümünün ardından Montoya, bir halk mezarlığına defnedilmeden önce aynı cenaze evine götürüldü.

Yerel basında Montaya'nın katalepsi adı verilen bir durumu olduğu bildirildi. Katalepsi rahatsızlığında bir kişi nöbet geçiriyor, bilinç kaybı yaşıyor ve vücut katılaşıyor.

Ekvador sağlık bakanlığı vakayı incelemek için bir uzmanlar komisyonu topladı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da bir çocuk Örümcek Adam'a özenip 5. kattan atladı!
İstanbul'da bir çocuk Örümcek Adam'a özenip 5. kattan atladı!
Aslı Samat eski hali nasıldı, kaç kiloydu? Aslı Samat yeni hali şimdi kaç kilo?
Aslı Samat eski hali nasıldı, kaç kiloydu? Aslı Samat yeni hali şimdi kaç kilo?
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Çorum'da elektrik tellerine takılan uçurtmayı almaya çalışan genç akıma kapıldı
Çorum'da elektrik tellerine takılan uçurtmayı almaya çalışan genç akıma kapıldı
İzmir'de üzerinden 42 bin lira sahte para çıkan kişi tutuklandı!
İzmir'de üzerinden 42 bin lira sahte para çıkan kişi tutuklandı!
Tekne faciasında Yunan yetkilileri ele veren kanıtlar ortaya çıktı
Tekne faciasında Yunan yetkilileri ele veren kanıtlar ortaya çıktı
Hakkari'de Haziran ayında bile 3 metreyi bulan kar var!
Hakkari'de Haziran ayında bile 3 metreyi bulan kar var!
Uşak’ta 22 bin sentetik hap ve 249 gram metamfetamin ele geçirildi
Uşak’ta 22 bin sentetik hap ve 249 gram metamfetamin ele geçirildi
Avcılar'da feci olay! Serinlemek için denize girdi çırpınmaya başladı
Avcılar'da feci olay! Serinlemek için denize girdi çırpınmaya başladı
Bu haberi okumadan yola çıkmayın! Kara yollarında durum
Bu haberi okumadan yola çıkmayın! Kara yollarında durum
Evde bakım maaşı 19 Haziran Pazartesi yatan iller listesi! 2023 bugün hangi illerde paralar yattı?
Evde bakım maaşı 19 Haziran Pazartesi yatan iller listesi! 2023 bugün hangi illerde paralar yattı?
Dinlenme tesisine girmek isterken faciayı yaşadılar! Otomobil hurdaya döndü...
Dinlenme tesisine girmek isterken faciayı yaşadılar! Otomobil hurdaya döndü...