Çorum'da elektrik tellerine takılan uçurtmayı almaya çalışan genç akıma kapıldı
ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde elektrik tellerine takılan uçurtmayı almaya çalışan genç akıma kapılarak ağır yaralandı.Abone ol
Doğanay N. (17), elektrik tellerine takılan uçurtmasını almak için çıktığı direkte akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı halde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, buradaki müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Asgari ücrette zam günü! İşçe ne istedi, patronlar ne verdi? Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklayacağı tarih belli oldu