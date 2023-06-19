Asgari ücrette zam günü! İşçe ne istedi, patronlar ne verdi? Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklayacağı tarih belli oldu

İşverenler kaç lira asgari ücret önerdi?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan işveren temsilcisi TİSK, asgari ücrete zam konusunda hem fikir olduklarını ifade ederken, asgari ücret zammı için rakamın 6 aylık enflasyon kadar olmasını istedi. Bu rakam da 10.100-10.400 TL arasında şekillendi. TİSK, yüzde 6'sı oranında destek talep etti. Bakan Işıkhan konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sundu. Bu desteğin gerçekleşmesi durumunda asgari ücret zam oranının yüzde 30'un üzerine çıkması konusunda TİSK 'Uzlaşmaya varım' mesajı verdi.