Asgari ücrette zam günü! İşçe ne istedi, patronlar ne verdi? Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklayacağı tarih belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 10:00'de ikinci kez toplanıyor. Toplantının ardından Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş ve TİSK Başkanları ise saat 14:00'te ikinci toplantıyı yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kurban Bayramı öncesi bizzat yeni asgari ücreti açıklayacak. İşte masadaki zamlı asgari ücret...
7 milyon çalışanı doğrudan 85 milyon vatandaşı da dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret Temmuz zammı 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi açıklanacak. Kurban Bayramı sonrası da emekli ve memur zammı için düğmeye basılacak. Yeni asgari ücretin 23 Haziran Cuma veya 26 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.
İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün saat 10.00'da yapacak. Komisyon toplantısının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol saat 14.00'te bir araya gelecek.
İşverenler kaç lira asgari ücret önerdi?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan işveren temsilcisi TİSK, asgari ücrete zam konusunda hem fikir olduklarını ifade ederken, asgari ücret zammı için rakamın 6 aylık enflasyon kadar olmasını istedi. Bu rakam da 10.100-10.400 TL arasında şekillendi. TİSK, yüzde 6'sı oranında destek talep etti. Bakan Işıkhan konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sundu. Bu desteğin gerçekleşmesi durumunda asgari ücret zam oranının yüzde 30'un üzerine çıkması konusunda TİSK 'Uzlaşmaya varım' mesajı verdi.
İşçiler kaç lira asgari ücret istiyor?
İşçilerin temsilcisi TÜRK-İş'in masaya getirdiği ilk ücret tespiti 500 dolarlık bir alım gücünü işaret eden 11.800 TL düzeyi oldu. TÜRK-İş özellikle gıda fiyatlarındaki 6 aylık artışı, açlık sınırı raporuna dikkat çekti. TÜRK-İş istedikleri rakamın olması durumunda uzlaşma metnine imza atacaklarını, aksi takdirde imza atmayacaklarını duyurdu.