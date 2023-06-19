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İstanbul'da bir çocuk Örümcek Adam'a özenip 5. kattan atladı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da bir çocuk Örümcek Adam'a özenip 5. kattan atladı!

 ARNAVUTKÖY'de, 5,5 yaşındaki Berzan çizgi film karakteri "Örümcek Adam"a (Spider Man) özenerek 5. kattan atladı. Küçük çocuğun, burnu bile kanamadı.

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Edinilen bilgiye göre, 7 Haziran'da 5,5 yaşındaki Berzan Korkmaz, annesi ve kardeşiyle Arnavutköy'de bulunan babaannesini ziyarete gitti. Küçük kardeşiyle başka bir odada oynayan Berzan, 5. kattaki evin penceresinden aşağıya atladı.

Ailesinin çocuğun düştüğünü fark etmesi üzerine durum sağlık ekipleri ile baba Fatih Korkmaz'a bildirildi.

Berzan, ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Sırt bölgesinde hassasiyet ile akciğerinde hafif bir ezilme olduğu belirlenen Berzan, doktorların gözetimindeki tedavi sürecinin ardından bir hafta sonra hastaneden taburcu edildi.

"Uçtum ama kimse bana yardım etmedi"

Baba Fatih Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun kurtuluşunun mucize gibi olduğunu söyledi.

O gün yaşadığı korkuyu unutamadığını dile getiren Korkmaz, "İşteydim, telefon geldi. 'Berzan aşağı düşmüş.' dediler. Bende o telaşla geldim. Kapıya geldiğimde ambulans vardı. Ambulansın içine bindim. Berzan kendindeydi. 'Berzan ne oldu dedim?', 'Baba kardeşimle odaya gittik, Spider Man gibi atlamaya çalıştım. Uçtum ama kimse bana yardım etmedi, yere düştüm.' dedi. Ondan sonra hastaneye gittik. Bizimle baya ilgilendiler. Çok şükür bir sıkıntı yok." diye konuştu.

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