Aslı Samat eski hali nasıldı, kaç kiloydu? Aslı Samat yeni hali şimdi kaç kilo?

Gülümse Kaderine, Hercai gibi dizilerde boy gösteren genç oyuncu Aslı Bayat şimdi bambaşka biri oldu. Tüp mide ameliyatı olan ve tam 108 kilo veren Aslı Samat yeni haliyle bikinili poz verdi. Tüp mide ameliyatı ile bambaşka birine dönüşen Aslı Samat'ın hayatı da merak edildi. Peki Aslı Samat kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı ve Aslı Samat'ın eski hali nasıldı?

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Gülümse Kaderine dizisinde son olarak boy gösteren ve Hacer'in kızı Nil karakterine hayat veren genç oyuncu Aslı Samat son hali ile magazin basınının gündemine bomba gibi düştü. Tam 108 kilo veren, 173 kilodan 65 kiloya kadar düşen oyuncu Aslı Samat'ın son hali çok dikkat çekti. Fotoğraflarına photoshop yapmadan olduğu gibi paylaşan Aslı Samat'ın vücudunu çok deforme bulanlar da oldu. Cesaretinden dolayı onu tebrik edeler de. Peki Aslı Samat kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı ve Aslı Samat'ın eski hali nasıldı?

Mide küçültme ameliyatıyla 173 kilodan 65’e düşen oyuncu Aslı Samat bikinili pozlarını fotoşop yapmadan paylaştı. Deformelerini gizlemek yerine kendiyle barışık olduğunu gösterdi ve ekledi: Tabii ki göbeğimin iki hâli de gerçek…

Aslı Samat, tüp mide ameliyatı sonrasında 6 senede 173 kilodan 65’e düştü.

Geçirdiği operasyonla 108 kilo vererek bambaşka biri olan Aslı Samat, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zayıfladıktan sonra erkeklerin davranışlarının nasıl değiştiğini anlattı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Daha yeni 1.5 aylık ameliyatlıyım. Dokuz yıldır verilen kiloların estetikle devamı gibiydi.

Kol ve karın bölgesinden estetik ameliyat oldum. Spor ve diyete devam ediyorum. 10 senede her şeyi tamamlamam gerekiyor." dedi.

Görev Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Iphigenia / Yardımcı Yönetmen - 2018

Benim Adım Feuerbach / Oyuncu - 2018

Torun İstiyorum / Gelin Adayı - 2016

Bahar Kuaför / Koordinatör - 2015

Zen / Koordinatör - 2014

Anneler ve Babalar için Cinsel Bozukluklar Rehberi / Oyuncu - 2013

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Gülümse Kaderine (Aşçı Hacer’in Kızı Nil, TV Dizisi 2022)

Konuşan Hayvanlar (Demet, Sinema Filmi 2019)

Hercai (Melike Aştutan, TV Dizisi 2019)

Lady Winsley (Ayşe, Sinema Filmi 2018)

Ateş Böceği (Şirin, TV Dizisi 2017)

Uzaklarda Arama (Simay, Sinema Filmi 2015)