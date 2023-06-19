Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret ve memur maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret belirlenirken "çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini" söylerken, 22 bin lira olacağı sözü verilen en düşük memur maaşı içinse TBMM'yi işaret etti.

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Cevdet Yılmaz, katıldığı bir yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, asgari ücretle ilgili soruyu yanıtlarken de işveren, işçi ve kamu tarafının bir müzakere süreci yürüttüğünü hatırlatarak "Temenni ederiz ki bu üç kesim bir ortak noktada anlaşsınlar. O da nedir? Çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesi" dedi.

Yılmaz, memur maaşına yapılacak zam için TBMM'yi işaret etti

"Memur ve emeklilerin de zam beklentisi söz konusu. Bu süreç TBMM'de devam edecek. Takvimlendirme nasıl olur?" sorusunu Yılmaz, şöyle yanıtladı:

"Meclisimiz bayramdan sonra çalışma kararı aldı. İlk 6 ayın enflasyonunu da temmuz ayında görmüş olacağız. Bütün bunlar çerçevesinde bir değerlendirme yapılacak. Gerek asgari ücret gerek 22 bin lira en az memur maaşı meselesi, bizim seçim beyannamemizde ortaya koyduğumuz taahhütler. Biz, her zaman ne dediysek onu yapma gayreti içinde olan bir parti olduk. Dolayısıyla hiç geciktirmeden bu taahhütlerimizi temmuz ayı içeresinde gerçekleştirme yönünde bir gayret içindeyiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla, ilgili taraflarla birlikte çalışmalarını yapıyorlar. Meclisimiz son sözü söyleyecek. Burada da Meclisimizin iradesine saygı göstermek durumundayız."

"Faiz kararında güncelleme ihtiyacı doğabiliyor"

"Yeni dönemde ekonomide nasıl bir politika izlenecek? Merkez Bankası'nın politika faizinde bir güncelleme olur mu?" sorusu üzerine Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Burada güncelleme ihtiyacı da doğabiliyor zaman zaman. Dünyanın, Türkiye'nin şartlarına göre güncelleme ihtiyaçları çıkıyor. Bugün baktığınızda bütün dünyada bir problem var. Büyüme hızı aşağı doğru gidiyor, bir taraftan da enflasyon var. Enflasyonla resesyonu dengelemeye çalışan bir dünya manzarası var karşımızda. Biz de son 3 yılda iyi bir büyüme performansı, çok iyi bir istihdam, ihracat, turizm artışı yakaladık. Ama şimdi vatandaşımızın da birinci önceliği olan enflasyona odaklanmış durumdayız. Dengeli bir şekilde, diğer hedeflerimizi de ihmal etmeden enflasyona daha büyük bir öncelik atfediyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankamız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız bu konularda yoğun bir çalışma sergiliyorlar. Burada Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığı var. Uzun ve orta vadede amacımız ne? Hem faizler hem enflasyon düşsün. Uzun vadede varmak istediğimiz yer belli. Büyümemizi, istihdamımızı devam ettirelim."