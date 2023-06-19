BIST 5.410
DOLAR 23,67
EURO 25,88
ALTIN 1.487,41
HABER /  SPOR

"Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi'nde iki hafta sonunda 3. sırada yer aldı

"Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi'nde iki hafta sonunda 3. sırada yer aldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nde ilk iki haftayı 3. sırada tamamladı.

Abone ol

Organizasyonun ilk haftası olan Antalya etabında dört maç yapan "Filenin Sultanları", Antalya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda Güney Kore'yi 3-0, Sırbistan'ı 3-1, İtalya'yı 3-0 yendi, ABD'ye ise 3-2 mağlup oldu.

Hong Kong'daki ikinci hafta mücadelesine 3-0'lık Hollanda galibiyetiyle başlayan milli takım, ikinci karşılaşmasında Polonya'ya 3-0 mağlup olurken, üçüncü maçında Kanada'yı 3-0, dördüncü karşılaşmasında Dominik Cumhuriyeti'ni ise 3-1 yendi.

Ligde 6 galibiyet, 2 yenilgisi bulunan A Milli Kadın Takımı, ilk iki hafta sonunda 3. sırada yer aldı.

Milli takım, ilk hafta karşılaşmalarının ardından ligde 4. olmuştu.

Üçüncü hafta mücadelesi Bangkok'ta yapılacak

Ligin üçüncü haftasında 28 Haziran-2 Temmuz'da Tayland'ın başkenti Bangkok'ta mücadele edecek milliler, burada Japonya, Tayland, Brezilya ve Hırvatistan'la mücadele edecek.

Üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finale yükselecek.

2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalleri 12-16 Temmuz'da ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington şehrinde düzenlenecek.

Türkiye, 2018'de Milletler Ligi adıyla başlayan organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etti.

Maç programı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi üçüncü hafta maç programı şu şekilde:

28 Haziran:

Japonya-Türkiye

29 Haziran:

Tayland-Türkiye

30 Haziran

Brezilya-Türkiye

2 Temmuz:

Hırvatistan-Türkiye

ÖNCEKİ HABERLER
Milli tenisçi İpek Öz, Fransa'da finalde kaybetti
Milli tenisçi İpek Öz, Fransa'da finalde kaybetti
Murat Akyer kimdir, kaç yaşında, ne iş yapar? Murat Akyer'in ilk eşi kimdi, neden öldü?
Murat Akyer kimdir, kaç yaşında, ne iş yapar? Murat Akyer'in ilk eşi kimdi, neden öldü?
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Derin dondurucuda parçalanmış 4 cesetle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı! Sevgili detayı
Derin dondurucuda parçalanmış 4 cesetle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı! Sevgili detayı
Aslı Samat kimdir, kaç yaşında? Aslı Samat dizileri hangi dizilerde oynadı?
Aslı Samat kimdir, kaç yaşında? Aslı Samat dizileri hangi dizilerde oynadı?
Elazığ’da 6,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi
Elazığ’da 6,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi
TÜBİTAK 15, TCDD 4 personel alacak
TÜBİTAK 15, TCDD 4 personel alacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret ve memur maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret ve memur maaşı açıklaması
Cengiz Kurtoğlu ve Alişan İstanbul Başakşehir'de konser verdi
Cengiz Kurtoğlu ve Alişan İstanbul Başakşehir'de konser verdi
Tabutta nefes alırken bulunan kadın şok etkisi yaratmıştı! 'Bu sefer gerçekten öldü'
Tabutta nefes alırken bulunan kadın şok etkisi yaratmıştı! 'Bu sefer gerçekten öldü'
İstanbul'da bir çocuk Örümcek Adam'a özenip 5. kattan atladı!
İstanbul'da bir çocuk Örümcek Adam'a özenip 5. kattan atladı!
Aslı Samat eski hali nasıldı, kaç kiloydu? Aslı Samat yeni hali şimdi kaç kilo?
Aslı Samat eski hali nasıldı, kaç kiloydu? Aslı Samat yeni hali şimdi kaç kilo?