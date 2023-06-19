Murat Akyer kimdir, kaç yaşında, ne iş yapar? Murat Akyer'in ilk eşi kimdi, neden öldü?

Var Mısın Yok Musun programı ile ünlenen, Gelinim Mutfakta programı ile de ününe ün katan 42 yaşındaki Nursel Ergin boşandığını sosyal medyadan ilan etti. 2017 yılında evlendiği, ikinci eşi Murat Akyer ile evleri ayıran Nursel Ergin'in boşandığı haberi magazin basınında. Peki Nursel Ergin'in eşi Murat Akyer kimdir, kaç yaşında? Murat Akyer ne iş yapıyor?

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Bir dönemin efsane programı Var Mısın Yok Musun ile tanınan, Gelinim Mutfakta ile ünlenen Nursel Ergin'den gelen son haberler kötü. 2017 yılında evlendiği, ikinci eşi Murat Akyer'den boşandı. İddialara göre çift uzun süredir evliliklerinde kriz yaşıyor. 6 yıldır evli olan çift anlaşmazlık nedeniyle evleri ayırdı, boşanmak için mahkemeye başvurdu ve sessiz sedasız boşandı. Peki kimdir Nursel Ergin'in eşi, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Murat Akyer'in asıl mesleği nedir?

Nursel Ergin, olaylı bir şekilde evlendiği eşinden boyanma kararı aldı ve evi terk etti. Güzel sunucu Nursel Ergin'in 2017 yılında kurduğu yuvası yıkılıyor. Kendisi yetiştirme yurtlarında büyüyen Nursel Ergin, 6 yıl süren evliliğin üzerinde kara bulutlar dolanıyordu.

Dans ederek boşandığını duyurdu

Sosyal medyada yer alan iddiaların ardından Nursel Ergin uzun bir yazı kaleme aldı ve bir dönem televizyon programının yapımcılığını da üstlenen iş insanı Murat Akyer'den boşandığını açıkladı. Ünlü sunucu eski eşiyle dans ettiği anları yayınlayarak uzun bir açıklama yaptı.

Nursel Ergin evlendiğinde neden tepki görmüştü?

Murat Akyer'in ilk eşi, 2 çocuğunun annesi Kamer Akyer, Şubat 2016'da lenfomaya yakalandı. Mayıs 2016'da hastalığı yendi.

Çift avukatları aracılığıyla yaptıkları açıklamada tedavi boyunca ilişkilerinin arkadaşlığa dönüştüğünü, bu sebeple evliliklerinin bittiğini açıkladı.

Eylül 2016'da boşandılar. Murat Akyer evliyken Nursel Ergin ile ilişkisi olduğu haberlerini de yalanladı.

Nursel Ergin kimdir?

İsmini 'Var mısın yok musun?' isimli programla duyuran Nursel Ergin, İstanbul’da 30 Temmuz 1980’de doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin’in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var.

'Var mısın Yok musun?' adlı yarışmayla herkes tarafından tanınan Nursel Ergin, kısa sürede samimiyeti ve içtenliğiyle izleyicilerin gönlünü kazanmış ve anlattığı hayat hikayesiyle insanları derinden etkilemiştir.

Yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat veren Nursel Ergin, ardından Mutfağım adlı yemek programıyla farklı kültürlerin yemeklerini izleyiciyle buluştu.

41 yaşındaki Nursel Ergin, 2015 yılında beri Nursel’in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.