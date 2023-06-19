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Derin dondurucuda parçalanmış 4 cesetle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı! Sevgili detayı

Derin dondurucuda parçalanmış 4 cesetle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı! Sevgili detayı

İzmir'de bir evde derin dondurucuda 4 kişinin parçalara ayrılmış cansız bedeni bulundu. Cesetlerin anne ve iki kızı ile kızlardan birinin sevgilisine ait olduğu tespit edildi. Katil ise Çeşme'de yakalanırken katil zanlısının öldürdüğü anne ile sevgili olduğu belirtildi.

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İzmir Bayraklı'da polis, çilingir yardımıyla girdiği evin derin dondurucusunda 3, buzdolabında 1 kişinin cansız bedenini buldu. Korkunç olayda cansız bedenlerin anne ve iki kızı ile kızlardan birinin sevgilisine ait olduğu belirlendi. Çeşme'de yakalanan katil zanlısının öldürdüğü anne ile sevgili olduğu belirtildi.

İzmir Bayraklı'dan dün korkunç bir cinayet haberi geldi. İlçeye bağlı Adalet Mahallesi'nde ihbar üzerine girilen 3 katlı bir evde hepsi Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanymova, Leyla ve Lacyn Keldiyarova adlı 3 kadının cesetleri parçalara ayrılmış vaziyette derin dondurucuda bulundu.

Kimlikleri belirlendi

Polis ekiplerinin evde yaptığı aramalarda R.N. isimli bir erkeğin cesedinin ise buzdolabında olduğu tespit edildi.

Erkek cesedi kızlardan birinin erkek arkadaşı

Bulunan cesetlerin anne ve iki kızına ait olduğu, buzdolabındaki erkek cesedinin ise aynı evde yaşayan kızlardan birinin erkek arkadaşına ait olduğu belirtildi.

Yeni Asır'dan Fatih Şenol'un haberine göre katil zanlısı olduğu tespit edilen ve Çeşme'de çalıştığı belirtilen Türkmenistan uyruklu kişi ise olay sonrası kaçtığı Çeşme'de yakalandı.

Olay öncesi ilaçlı içecekle uyutmuş

Katil zanlısının öldürdüğü anne ile sevgili olduğu belirtilirken katledilen kişilerin de olay öncesi ilaçlı içecekle uyutulduğu öğrenildi.

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