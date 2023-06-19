Aslı Samat kimdir, kaç yaşında? Aslı Samat dizileri hangi dizilerde oynadı?

32 yaşında olan oyuncu Aslı Samat son halini paylaştı, yorum yağdı. Tüp mide ameliyatı tam 108 kilo veren ve 173 kilodan 65'e kiloya kadar düşen Aslı Samat'ın hayatı da merak edildi. Aslen İstanbullu ve 32 yaşında olan Aslı Samat daha önce Uzaklarda Arama , Ateş Böceği, Gülümse Kaderine ve Konuşan Hayvanlar gibi dizilerde rol almıştı.

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Tüp mide ameliyatı olan ve tam 108 kilo veren Aslı Samat yeni haliyle bikinili poz verdi. Tüp mide ameliyatı ile bambaşka birine dönüşen Aslı Samat'ın hayatı da merak edildi. 32 yaşında olan Aslı Samat daha önce birçok dizide rol aldı son olarak Gülümse Kaderine dizisinde boy gösterdi.

Mide küçültme ameliyatıyla 173 kilodan 65’e düşen oyuncu Aslı Samat bikinili pozlarını fotoşop yapmadan paylaştı. Deformelerini gizlemek yerine kendiyle barışık olduğunu gösterdi ve ekledi: Tabii ki göbeğimin iki hâli de gerçek…

Aslı Samat kimdir?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu olan Aslı Samat 24 Nisan 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunu olan Aslı Samat, tiyatro çalışmaları yanı sıra, ilk olarak 2015 yılında Uzaklarda Arama filminde rol almıştı.

Ateş Böceği, Lady Winsley, Konuşan Hayvanlar gibi dizi filmlerde oynadı. 2019’dan itibaren Hercai dizisinde Melike Aştutan, 2022’de rol aldığı Gülümse Kaderine dizisinde Hacer’in Kızı Nil karakterini canlandırdı.

Aslı Samat, çocukluğundan bu yana hayali olan oyunculuk için 6 yılda 93 kilo verdi.