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Artvin'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü

Artvin'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü

ARTVİN'de yayladan dönerken uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Şavşat ilçesinin Taşköprü Yaylası'ndan Taşköprü köyüne dönen Nuri Tavşan'ın kullandığı 08 HD 540 plakalı kamyonet, sürücünün virajı alamaması üzerine yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde öldüğü belirlenen Tavşan'ın cenazesi, AFAD ve jandarma ekiplerince bulunduğu yerden alınarak Şavşat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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