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Evine gitmek için yola çıkmıştı! Ankara'da yaşanan kaza çok feci

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Evine gitmek için yola çıkmıştı! Ankara'da yaşanan kaza çok feci

ANKARA'da evine gitmek için yola çıkan talihsiz adam üç otomobilin altında sürüklendi. Sürücüler gözaltında...

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 Ankara'da üç ayrı aracın çarparak sürüklediği yaya yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün Turgut Özal-2 Bulvarı ile Altınay Caddesi kesişiminde karşıdan karşıya geçen C.D'ye (59), Y.E.G'nin kullandığı, Bulgaristan'dan gelen araç çarptı.

Aracın altında yaklaşık 200 metre sürüklenen C.D'nin cansız bedeni, daha sonra M.Ş'nin kullandığı aracın altında kaldı.

Yolda, Y.T'nin kullandığı otomobilin de çarptığı C.D'nin cesedi, Mevlana Bulvarı'ndaki Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde fark edildi.

Kazaya karışan araç sürücüleri gözaltına alınken, C.D'nin, çalıştığı Anafartalar Caddesi'ndeki Kuyumcular Çarşısı'ndan çıktıktan sonra Mamak'taki evine gitmek üzereyken kaza geçirdiği öğrenildi.

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