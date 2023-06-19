Dul ve yetim maaşı alana bayram ikramiyesi 2023 net kaç para ödenecek?

Kurban Bayramına artık günler kala milyonlarca emekliyi kurban bayramı ikramiyesi heyecanı sardı. Bu bayram da emekliye 2 bin liralık bayram ikramiyesi ödenecek. Peki eşi vefat eden, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara net ne kadar bayram ikramiyesi ödenecek? 2 bin liralık bayram ikramiyesinden kesinti olacak mı?

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Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Eşi vefat eden bu nedenle devlet tarafından dul ve yetim aylığı alanlar bayram öncesi ne kadar ikramiye yatacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Emeklilerin bayram ikramiyeleri 1.100 TL’den 2.000 TL’ye çıkartılmıştı. Zamlı bayram ikramiyesi Kurban Bayramı’ndan önce ödenmeye başlanacak. Haziran ayında emeklilik dilekçesi veren EYT’liler de bayram ikramiyesi alacak.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan paylaşım ile emekli aylıkları ve bayram İkramiyeleri 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak

Dul ve yetim aylığı alana bayram ikramiyesi nasıl ödenir?

Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1000 lira; yüzde 25’i bağlanmış olan kızına ise 500 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olduklarından, 1.500 lira ikramiye alacaklar.

İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 500 lira, yüzde 45 olanlara 900 lira ikramiye ödenecek.