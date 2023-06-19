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Altında yükseliş tam gaz! Gram altın 1485 lirayı aştı İslam Memiş faiz kararı öncesi uyardı

Altında yükseliş tam gaz! Gram altın 1485 lirayı aştı İslam Memiş faiz kararı öncesi uyardı

Altın fiyatları dur durak bilmiyor. Yeni haftada da yükselişini sürdüren altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Gram altın ne kadar çeyrek altın kaç TL?

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Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından  1.486 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın  2.397  lira, Cumhuriyet altını da 9.530 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda 1.953,34 dolardan alıcı buluyor.

19 Haziran 2023 altın ne kadar?

Gram altın 1.486,64-1.486,90

Çeyrek altın 2.397,00-2.437,00

Yarım altın 4.795,00-4.875,00

Cumhuriyet altını 9.530,00-9.705,00

Piyasa Uzmanı İslam Memiş, "Faiz kararı öncesi yatırımcıların çok dikkat etmesi gerek!" ifadesini kullandığı tv100'deki yazısında şunları kaydetti:

Ons altın: Bin 957 dolar seviyesinden kapanış yaptı. Bin 966 dolar seviyesi direnç seviyesi. Yükselişlerin kalıcı olamayacağını, tekrar düşüşlerin yaşanacağını öngörüyorum.

Son bir kez destek seviyelerine çekilen ons, bu yıl 2 bin dolar seviyesinin üzerine yolculuğunu başlatır. 2 bin 160-2 bin 220-2 bin 300 dolar seviyelerini hedefleyen bir yükseliş bekliyorum.

Gram altın: Bin 488 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Son kez bin 400-bin 450 lira aralığını takip edeceğim. O son kez dediğim süreç perşembe günüdür. Dolar/TL kuru ile düşüşler olabilir.

Bin 481’den çıkış yapan yatırımcısının, bin 400-bin 450 lira aralığından alım fırsatı bulacağını söyleyebilirim. Son kez bu fırsatı sunacağını, hedefin bin 550 devamında bin 650 lira seviyesi olabileceğini özellikle anımsatmak isterim.

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