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4(c) Emekli Sandığı emekli kurban bayram ikramiyesi ödeme günü ne zaman?

4(c) Emekli Sandığı emekli kurban bayram ikramiyesi ödeme günü ne zaman?

Kurban Bayramına artık günler kala milyonlarca emekliyi kurban bayramı ikramiyesi heyecanı sardı. Bu bayram da emekliye 2 bin liralık bayram ikramiyesi ödenecek. Peki 4(c) Emekli Sandığı emekli kurban bayram ikramiyesini hangi gün alacak?

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Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve miktarına ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan paylaşım ile emekli aylıkları ve bayram İkramiyeleri 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. İşte güncel ödeme günleri ile 2023 emekli Kurban Bayramı ikramiyesi hakkında merak edilen güncel bilgiler...

Erdoğan duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekildeydi:

"Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. "

4(c) Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2023 Temmuz aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 23 Haziran 2023 tarihinde ödenecektir.

Dul-yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödemesi nasıl yapılacak?

Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1000 lira; yüzde 25’i bağlanmış olan kızına ise 500 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olduklarından, 1.500 lira ikramiye alacaklar.

İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 500 lira, yüzde 45 olanlara 900 lira ikramiye ödenecek.

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