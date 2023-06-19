BIST 5.410
DOLAR 23,67
EURO 25,88
ALTIN 1.487,41
HABER /  GÜNCEL

Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma

Rekabet Kurulu, Google hakkında reklam hizmetlerinde kendini kayırarak rekabet yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattığını duyurdu.

Abone ol

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Alphabet Inc, Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti'den oluşan ekonomik bütünlüğün, çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojileri hizmetleri faaliyetlerine ilişkin bağlama ve kendini kayırma davranışlarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik söz konusu şirketlerden oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Öte yandan, Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma açılması kararı, teşebbüs ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettikleri, ceza ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'ndan bomba açıklamalar! Genel Başkan dahil değişim...
Ekrem İmamoğlu'ndan bomba açıklamalar! Genel Başkan dahil değişim...
4(b) BAĞKUR'lu emekli kurban bayram ikramiyesi ödeme 2023 günü ne zaman?
4(b) BAĞKUR'lu emekli kurban bayram ikramiyesi ödeme 2023 günü ne zaman?
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
TCDD'den Ankara-Sivas hızlı tren hattıyla ilgili CHP'li vekilin iddiasına yalanlama
TCDD'den Ankara-Sivas hızlı tren hattıyla ilgili CHP'li vekilin iddiasına yalanlama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Kızamığa bağlı ölüm' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Kızamığa bağlı ölüm' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
Ümit Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek ile karşılaşacak
Ümit Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek ile karşılaşacak
Tüketici güven endeksi haziranda yüzde 6,5 azaldı
Tüketici güven endeksi haziranda yüzde 6,5 azaldı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan darbedilen gazeteci Aygül'e geçmiş olsun telefonu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan darbedilen gazeteci Aygül'e geçmiş olsun telefonu
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
4(a) SSK'lı emekli kurban bayramı ikramiyesi ödeme günü ne zaman?
4(a) SSK'lı emekli kurban bayramı ikramiyesi ödeme günü ne zaman?
Çinli Skyworth ile Ulubaşlar Grubu Türkiye'de batarya fabrikası yatırımı için anlaştı
Çinli Skyworth ile Ulubaşlar Grubu Türkiye'de batarya fabrikası yatırımı için anlaştı
Taylan Yıldız İYİ Parti'den istifa etti! Akşener çağırınca Google'dan istifa edip gelmişti
Taylan Yıldız İYİ Parti'den istifa etti! Akşener çağırınca Google'dan istifa edip gelmişti