Ekrem İmamoğlu'ndan bomba açıklamalar! Genel Başkan dahil değişim...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile giriştiği değişim kavgasını sürdüren ve üç kez yüz yüze görüşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklamalar geldi. Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan İmamoğlu, "Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız" deyip Kılıçdaroğlu için "Bir değişimin önünü açacağını zannediyorum" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası yaptığı ‘değişim' çağrısı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile son görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Değişimden ne kastediyor?

“Ne gerekiyorsa o. Bugüne kadar denediğimiz yöntemlerle, başarı elde edemediysek eğer, yöntemleri değiştirmemiz gerekiyor. Bunu da partinin ortak aklı ile tespit etmemiz gerekiyor. Ama bunu yapmak için önce durumu anlamamız, kabul etmemiz gerek”

Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız

“Seçimi kaybettik. Yüzde 48 elbette kötü bir oran değil ama kazanmaya yetmeyen bir oran ve biz seçimi kaybettikten sonra, üstelik de seçim kampanyası süresince bu seçimi kazanmanın Türkiye'nin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu vurguladıktan sonra seçimi kaybetmemize rağmen hiçbir şey olmamış gibi davranamayız.”

Değişimin yolu lideri değiştirmek mi?

“Seçmenin moralinin ne kadar bozuk ne kadar üzgün ve en önemlisi ne kadar umutsuz olduğunu görmek lazım. Bu hayal kırıklığını tamir etmek bizim görevimiz” diyen İmamoğlu, Fatih Altaylı'nın “Peki bunun yolu lideri değiştirmek mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Benim ağzımdan böyle bir çıkmadı. Ben sadece diyorum ki, hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. 13 Mayıs'taymışız gibi yola devam edemeyiz. Öncelikle oturup konuşmamız, ne yapmamız gerektiğini tespit etmemiz lazım. İl yönetimleri, belediye başkanları, kazanan ve kaybeden vekillerimiz bir araya gelmeli ve bir durum tespiti yapmalıyız. Değişimi burada konuşmalıyız.”

Size anlattığımdan fazlasını anlattım

Altaylı'nın “Genel başkan ile görüştünüz. Bunları ona da anlattınız mı sorusuna ise İmamoğlu, “Elbette anlattım. Fazlasını anlattım. Sahada gördüklerimi anlattım. Bunu yapmazsak yerel seçimlerin de riske gireceğini söyledim. Söylediğim hiçbir şeye hayır demedi. Olmaz demedi. Haksızsın demedi. Hep onayladı.” cevabını verdi. Daha sonra Altaylı ile İmamoğlu arasında şu diyalog yaşandı:

– “Peki, bu değişim neyi kapsamalı sizce?”

- Neyi gerektiriyorsa onu, ne gerekiyorsa onu.

– “Genel Başkan değişimi de dahil mi buna?”

- Gerekiyorsa o da dahil…”

– “Yerel seçimler öncesi partiyi parti içi mücadeleye sokmak iyi olmaz diyenler var.”

- Değişimin yarın bitmesi gerekmiyor ama bir an önce başlaması gerekiyor. Bu süreç içinde bir takvim belirlenir ve bu takvime göre her şey CHP'ye yakışır şekilde ilerler. Genel Başkan da onurlu bir şekilde süreci o yönetir. Ve sonunda birine el verir.

– “O biri siz misiniz? Genel Başkan'a böyle bir şey söylediğiniz yazıldı, söylendi.”

- “Böyle bir şey ne dedim ne de derim. Ben ‘hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Oturup konuşmalı, değişimi başlatmalıyız, bunu başlatan da genel başkan olmalı' diyorum.”

– “Partililerle, parti yöneticileri, diğer milletvekilleri ile konuşuyor musunuz bunları?”

- “Emin olun, ben kimseyi aramıyorum. Ama beni arayanlarla elbette konuşuyorum. Ama kimseyi aramıyorum.”

– “Ama bir belediye başkanı, biraz da sert bir üslupla genel başkana bayrak açtı ve hep sizi öne çıkarıyor.”

“Bu durumdan memnun olduğumu da söyleyemeyeceğim.”

– “Değişimden umutlu musunuz? Kemal Bey parti yönetimini değiştirdi, danışmanlarını yolladı.”

“Söylediğim gibi Sayın Genel Başkan ile yaptığım son görüşme çok olumlu geçti. Bir değişimin önünü açacağını zannediyorum. Bu mesele İmamoğlu'nun ya da başka birinin şahsi meselesi değil. Bu bir toplumsal mesele. Biz gidişattan memnun olmayan geniş bir halk kitlesine yeniden umut vermek zorundayız. Bu hayal kırıklığını yerel seçimlere kadar tamir etmemiz şart.”