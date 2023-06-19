Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel açıklaması İsmail Küçükkaya kulis paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'değişim' çağrısı yapan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na önerileri ortaya çıktı. İsmail Küçükkaya kulis bilgilelerini ve Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na yanıtını bu sabah Halk TV'deki programında paylaştı.

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Seçimlerden yenilgiyle ayrılan CHP'de değişim talebi her geçen gün daha yüksek sesle dile getiriliyor. Özgür Özel'in ve İmamoğlu'nun çıkışları sonrası CHP kulisleri hareketlendi.

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun seçimlerden sonra 3 kez görüştüğü ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV'deki programında çok özel kulis bilgileri paylaştı.

"Özgür Özel aday olacaksa grup başkanlığından istifa etmeli"

Kılıçdaroğlu, sadece İmamoğlu ile değil 'değişim' diyen CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile de görüşmüştü. Peki Kılıçdaroğlu, Özgür Özel için ne düşünüyor? Küçükkaya, bu konuyla ilgili de şu bilgileri verdi:

"Bunu ilk defa duyacaksınız. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel için 'Her CHP'li gibi genel başkanlığa aday olma niyeti varsa saygı duyarım ancak bunu gerçekleştirmek için Grup Başkanlığından istifa etmelidir. ikisi bir arada olmaz. Bunu etik ve şık bulmam' diyor."

Özgür Özel'den yanıt

Özgür Özel'den bu sözlere yanıt geldi. Küçükkaya, Özgür Özel'in kendisini aradığını ve Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine şu yanıtı verdiğini aktardı:

"Şu ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığım temaslarda bana bu ifadelerde bulunmadı. Ben henüz adayım demedim, değişim talebi ve bunun nasıl olabileceğine dair görüşlerimi paylaştım' dedi. Bir CHP'li olarak hangi sorumluluk düşerse bunu üstlenmeye hazır olduğumu ifade ettim. Henüz daha adaylık açıklaması yapmadım. Çünkü henüz kurultayın ne zaman yapılacağı belli değil. Ancak ben parti terbiyesi almış birisi olarak adaylık konusunda kurultay netleştiğinde kesin kararımı verdiğim zaman kamuoyuyla paylaşmadan önce sayın genel başkanıma bunu anlatacağım. İlk önce benden duymasını isterim. Süreç netleştiğinde adaylığımla ilgili kararımı kamuoyu ve öncesinde Kılıçdaroğlu ile paylaşınca bana söyleyebilir."

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na: Önce İstanbul'u kazan

Küçükkaya, şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu 3 kere görüştü ya, sonuncusunda Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na 'Aday mı olmak istiyorsunuz İstanbul'u anahtar teslim AKP'ye bırakmanıza izin vermem. Bu doğru olmaz. Aday olmak isterseniz tüm CHP'liler gibi hakkınız var, olabilirsiniz ama önce size düşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak ve oradaki Meclis çoğunluğunu elde etmek. Sonra istifa edebilirsiniz. İstifa edince Meclis çoğunluğu CHP'de olduğu için bir CHP'li Belediye Başkanı olabilir, sonra siz de Genel Başkanlığa aday olabilirsiniz."