Türkiye, Avrupa Oyunları'na rekor sayıda sporcuyla katılacak

3. Avrupa Oyunları'nda Türkiye; 103'ü kadın, 90'ı erkek olmak üzere 193 sporcuyla, organizasyon tarihindeki en yüksek katılımıyla yer alacak. Milli sporcular 19 branşta madalya mücadelesi verecek.

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Polonya'da 21 Haziran-2 Temmuz'da düzenlenecek 3. Avrupa Oyunları'nda Türkiye adına 103 kadın, 90 erkek sporcu yarışacak.

Oyunların ilk kez 2015'te düzenlendiği Azerbaycan'da Türkiye'yi 81'i kadın, 109'u erkek olmak üzere 190 sporcu temsil etmişti. 2019'da Belarus'taki oyunlarda ise Türkiye'nin sporcu sayısı 44'ü kadın, 66'sı erkek, toplam 110 olmuştu.

Türkiye, Polonya'da ise 193 olan rekor sporcu sayısıyla madalya mücadelesi verecek.

Milliler, 19 branşta yarışacak

Türkiye, 3. Avrupa Oyunları'nda 19 branşta temsil edilecek.

Atıcılık, atletizm, badminton, bisiklet, boks, eskrim, judo, kano, karate, kayakla atlama, kick boks, masa tenisi, modern pentatlon, muaythai, okçuluk, 7'li ragbi, artistik yüzme, tekvando ve triatlonda toplam 193 milli sporcu ter dökecek.

Özellikle atıcılık, boks, kano (akarsu slalom), masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, 7'li ragbi ve artistik yüzme branşlarında yarışacak milli sporcular, alacakları derecelerle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kota elde etmeye çalışacak.

Katılacak isimler

3. Avrupa Oyunları'nda branşlarına göre yer alacak sporcular ve müsabakaların gerçekleştirileceği şehirler ile tarihleri şöyle:

Atıcılık (Wroclaw / 22 Haziran- 2 Temmuz) (17 sporcu): Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Buğra Selimzade, Ahmet Bayrak, Mert Nalbant, Ömer Akgün, Özgür Varlık, Oğuzhan Tüzün, Nedim Tolga Tunçer, Alp Kızılsu, Şevval İlayda Tarhan, Nur Banu Balkancı, Sena Can, Aylin Sarmat, Safiye Temizdemir, Rümeysa Pelin Kaya, Dilara Bedia Kızılsu.

Atletizm (Chorzow / 20-25 Haziran) (39 sporcu): İlyas Çanakçı, Oğuzhan Kaya, Batuhan Altıntaş, İsmail Nezir, Kayhan Özer, Ertan Özkan, Mikdat Sevler, Ramazan Özdemir, İbrahim Erata, Ramil Guliyev, Necati Er, Turgay Bayram, Mehmet Çelik, Halil Yılmazer, Emin Öncel, Ömer Şahin, Nuh Bolat, Mustafa Kemal Ay, Ersu Şaşma, Ali Eren Ünlü, Edanur Tulum, Gülşah Cebeci, Elif Polat, Şevval Ayaz, Tuğba Toptaş, Şilan Ayyıldız, Simay Özçiftçi, Mizgin Ay, Sinan Koloğlu, Tuğba Danışmaz, Tuğba Güvenç, Fatma Karasu, Tuğçe Şahutoğlu, Esra Türkmen, Nurten Mermer, Sinan Yıldırım, Buse Arıkazan, Ecem Çalağan, Buse Savaşkan.

Badminton (Tarnow / 26 Haziran-2 Temmuz) (2 sporcu): Emre Lale, Neslihan Yiğit Arın.

Dağ bisikleti (Krynica Zdroj / 25 Haziran) (3 sporcu): Zeki Kaygısız, Emre Yavuz, Süleyman Sefa Temel.

Boks (Nowy Targ / 23 Haziran-2 Temmuz) (13 sporcu): Samet Gümüş, Batuhan Çiftçi, Bilge Kağan Kanlı, Tuğul Han Erdemir, Kaan Aykutsun, Uğur Aydemir, Berat Acar, Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Ayşe Taşkın, Gizem Özer, Büşra Işıldar.

Eskrim (Krakow / 25-30 Haziran) (11 sporcu): Halis Efe Elibol, Alp Eyüboğlu, Enver Yıldırım, Tolga Aslan, Furkan Yaman, Ahmet Turgut Taflan, Aleyna Ertürk, Nisanur Erbil, Iryna Shchukla, Begüm Alkaya, Nil Güngör.

Judo (Krynica Zdroj / 1 Temmuz) (10 sporcu): Bayram Kandemir, Umalt Demirel, Ömer Kemal Aydın, Munir Ertuğ, Hasret Bozkurt, Ayşenur Budak, Fidan Ögel, Minel Akdeniz, Kürbanur Esir, Hilal Öztürk.

Kano - akarsu slalom (Krakow / 29 Haziran-2 Temmuz) (5 sporcu): Tarık Tuğcu, Mustafa Arda Acar, Muhammet Usta, Emir Fazıl Yazıcı, Yusuf Emir Ertek.

Kano-durgunsu (Krakow / 21-24 Haziran) (4 sporcu): Resül Aydın, Emircan Ayaklı, Taha Erkam Usta, Hilal Avcı.

Karete (Bielsko Biela / 22-23 Haziran) (9 sporcu): Ali Sofuoğlu, Eray Şamdan, Burak Uygur, Erman Eltemur, Fatih Şen, Dilara Bozan, Serap Özçelik Arapoğlu, Tuba Yakan, Gülbahar Gözütok.

Kayakla atlama (Zakopane / 27 Haziran-2 Temmuz) (3 sporcu): Fatih Arda İpcioğlu, Muhammet Ali Bedir, Muhammet İrfan Çintimar.

Kickboks (Krakow / 30 Haziran-2 Temmuz) (12 sporcu): Emrah Yaşar, Nurettin Diler, Recep Men, Ferit Özdemir, Cevat Kır, Emine Arslan, Büşra Demirayak, Sabriye Gür, Afra Adıyaman, Aybüke Kılınç, Funda Güleç, Fatmanur Karagöz.

Masa tenisi (Krakow / 23 Haziran-2 Temmuz) (3 sporcu): İbrahim Gündüz, Sibel Altınkaya, Özge Yılmaz.

Modern pentatlon (Krakow / 25 Haziran-1 Temmuz) (8 sporcu): Buğra Ünal, Tolga Topaklı, Eren Kıvanç Taşyaran, Dora Nusretoğlu, İlke Özyüksel Mihrioğlu, İpek Akşin, Yaren Nur Polat, Sıdal Aslan.

Muaythai (Krakow / 25-27 Haziran) (6 sporcu): Sercan Koç, Enis Yunusoğlu, Gülistan Turan, Ezgi Keleş, Kübra Kocakuş, Bediha Taçyıldız.

Okçuluk (Krakow / 23-29 Haziran) (6 sporcu): Mete Gazoz, Emircan Haney, Ezgi Başaran, Zeynep Köse, Gülnaz Büşranur Coşkun, Hazal Burun.

7'li ragbi (Krakow / 25-27 Haziran) (13 sporcu): Ayça Akçınar, Gamze Aksoy, Gülnur Sak, Fatmanur Diril, Mihriban Akut, Nazlıcan Erdoğan, Melike Şahan Köse, Gülşah Çakmak, Saime Zeynep Aydın, Vahide Kahraman, Hülya Ataşçı, Sedanur Bolat, Nermin Cem.

Artistik yüzme (Oswiecim / 22-26 Haziran) (12 sporcu): Esmanur Yirmibeş, Nil Talu, Ayda Salepçioğlu, Melek Andreea Akay, Selin Telci, İsra Yüksel, Derin Aralp, Ece Sokullu, Ece Üngör, Duru Kanberoğlu, Dila Yıldız, Cansın Kütükçüoğlu.

Tekvando (Krynica Zodraj / 23-26 Haziran) (15 sporcu): Görkem Polat, Ömer Faruk Dayıoğlu, Hakan Reçber, Ferhat Can Karuvat, Muhammed Emin Yıldız, Hüseyin Kartal, Enbiya Taha Biçer, Emre Kutalmış Ateşli, Nafia Kuş, Rukiye Yıldırım, Merve Dinçel, Sıla Ezgi Yağcı, Hatice Kübra İlgün, İkra Kayır, Sude Yaren Uzunçavdar.

Triatlon: (Krakow / 27 Haziran-1 Temmuz) (2 sporcu): Gültigin Er, Sinem Francisca Tous Servera.