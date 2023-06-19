BIST 5.387
DOLAR 23,67
EURO 25,86
ALTIN 1.489,84
HABER /  EKONOMİ

19 Haziran 2023 Bitcoin ve altcoinlerde son durum! Son 24 saatte yükseldi

19 Haziran 2023 Bitcoin ve altcoinlerde son durum! Son 24 saatte yükseldi

19 Haziran 2023 lider kripto para Bitcoin'de yükseliş mi var düşüş mü? Geçtiğimiz aylarda Bitcoin 30 bin doları aşmış ve FED'in faiz kararı sonrası resmen çakılmıştı. İşte yeni haftada kripto para piyasası...

Abone ol

Bitcoin 26.426 dolardan, Türk lirası karşısında ise 625.639 TL‘den işlem görüyor.

Ethereum (ETH) 1.724, Cardano (ADA) 0,261, Dogecoin (DOGE) 0,0621 ve Ripple (XRP) 0,492 dolar civarlarında bulunuyor.

Son 24 saatlik periyotta Kava (KAVA) en çok yükselen altcoin oldu.

Piyasa Uzmanı İslam Memiş, tv100'deki yazısında Bitcoin için öngörüsünü açıkladı. Memiş şunları kaydetti:

Son baskılanmalar. Temmuz ayı itibariyle boğa piyasasına girebileceğini, 30-35 bin dolar yeni bant aralığına yerleşeceğini belirtmiştim.Aynı öngörüm devam ediyor.  Perşembe günü yine Amerika Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın konuşması olacak.Powell’ın mesajları, küresel piyasalar için önemli olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Dul ve yetim maaşı alana bayram ikramiyesi 2023 net kaç para ödenecek?
Dul ve yetim maaşı alana bayram ikramiyesi 2023 net kaç para ödenecek?
Türkiye, Avrupa Oyunları'na rekor sayıda sporcuyla katılacak
Türkiye, Avrupa Oyunları'na rekor sayıda sporcuyla katılacak
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Altında yükseliş tam gaz! Gram altın 1485 lirayı aştı İslam Memiş faiz kararı öncesi uyardı
Altında yükseliş tam gaz! Gram altın 1485 lirayı aştı İslam Memiş faiz kararı öncesi uyardı
Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel açıklaması İsmail Küçükkaya kulis paylaştı
Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel açıklaması İsmail Küçükkaya kulis paylaştı
4(c) Emekli Sandığı emekli kurban bayram ikramiyesi ödeme günü ne zaman?
4(c) Emekli Sandığı emekli kurban bayram ikramiyesi ödeme günü ne zaman?
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
Ekrem İmamoğlu'ndan bomba açıklamalar! Genel Başkan dahil değişim...
Ekrem İmamoğlu'ndan bomba açıklamalar! Genel Başkan dahil değişim...
4(b) BAĞKUR'lu emekli kurban bayram ikramiyesi ödeme 2023 günü ne zaman?
4(b) BAĞKUR'lu emekli kurban bayram ikramiyesi ödeme 2023 günü ne zaman?
TCDD'den Ankara-Sivas hızlı tren hattıyla ilgili CHP'li vekilin iddiasına yalanlama
TCDD'den Ankara-Sivas hızlı tren hattıyla ilgili CHP'li vekilin iddiasına yalanlama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Kızamığa bağlı ölüm' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Kızamığa bağlı ölüm' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
Ümit Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek ile karşılaşacak
Ümit Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek ile karşılaşacak