19 Haziran 2023 Bitcoin ve altcoinlerde son durum! Son 24 saatte yükseldi

19 Haziran 2023 lider kripto para Bitcoin'de yükseliş mi var düşüş mü? Geçtiğimiz aylarda Bitcoin 30 bin doları aşmış ve FED'in faiz kararı sonrası resmen çakılmıştı. İşte yeni haftada kripto para piyasası...

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Bitcoin 26.426 dolardan, Türk lirası karşısında ise 625.639 TL‘den işlem görüyor.



Ethereum (ETH) 1.724, Cardano (ADA) 0,261, Dogecoin (DOGE) 0,0621 ve Ripple (XRP) 0,492 dolar civarlarında bulunuyor.

Son 24 saatlik periyotta Kava (KAVA) en çok yükselen altcoin oldu.

Piyasa Uzmanı İslam Memiş, tv100'deki yazısında Bitcoin için öngörüsünü açıkladı. Memiş şunları kaydetti:

Son baskılanmalar. Temmuz ayı itibariyle boğa piyasasına girebileceğini, 30-35 bin dolar yeni bant aralığına yerleşeceğini belirtmiştim.Aynı öngörüm devam ediyor. Perşembe günü yine Amerika Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın konuşması olacak.Powell’ın mesajları, küresel piyasalar için önemli olacak.