'Erdoğan’ın yerinde olsam' diyen Ahmet Hakan: 25 yıl daha iktidar garanti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye’nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı vardır" açıklamasını değerlendiren Ahmet Hakan, "Sizi bilmem ama ben Erdoğan’ın yerinde olsam etmem. Bulmuşum mis gibi muhalefeti, bırakırım böyle yollarına devam etsinler, bir 25 yıl daha iktidar garanti." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonuçlarını değerlendirdiği paylaşımda muhalefete ilişkin sözleri tartışma başlattı.

"Türkiye yüzyılı" mesajında Erdoğan, "Parti içi çekişmelerden, baba-oğul arasında yaşanan taht kavgalarından bağımsız olarak Türkiye’nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı vardır. Türkiye Yüzyılı’nda inşallah bunun da gerçekleşmesini temenni ediyorum." dedi.

"Bulmuşum mis gibi muhalefeti"

Seçim sonrası istifalarla sarsılan, genel başkanların koltuklarının sallandığı muhalefet partileriyle ilgili tartışmaya Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da katıldı.

Hakan, bugünkü yazısında Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirdi.

"Siz Erdoğan’ın yerinde olsanız böyle bir ihtiyaca işaret eder misiniz?" diye soran Hakan, cevabını böyle verdi:

"Sizi bilmem ama ben Erdoğan’ın yerinde olsam etmem. Bulmuşum mis gibi muhalefeti, bırakırım böyle yollarına devam etsinler, bir 25 yıl daha iktidar garanti."

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı