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Zorunlu hizmet affı nedir, öğretmen tayin muafı kimleri kapsıyor?

Zorunlu hizmet affı nedir, öğretmen tayin muafı kimleri kapsıyor?

Zorunlu hizmet yani MEB kadrosuna girmiş yönetici ve öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri kaldırıldı. Bu heyecan verici gelişmenin ardından birçok öğretmen zorunlu hizmet affı kimleri kapsıyor. öğretmen zorunlu tayin muafı kimleri kapsıyor soruları merak edildi.

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Resmi Gazete’de dün yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 16.06.2023 tarihinden önce MEB kadrosuna girmiş yönetici ve öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri kaldırıldı. Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik Bakanlık tarafından yürütülen projelerde öğretici/öğretmen veya rehber danışman olarak görev yapan ve sonrasında MEB kadrosunda öğretmen olarak atananların hesaplarına, görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanlarının dahil edilmesi de düzenlenme kapsamında.

Zorunlu hizmet affı 2023 kimleri kapsıyor?

Resmi Gazete'de yayımlan düzenlemeyle, MEB kadrolarında 16 Haziran 2023 tarihinden önce göreve başlayanlardan zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar ile bu yükümlülüklerini halen görev yaptıkları eğitim kurumlarında yerine getiren yönetici ve öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri kaldırıldı

Zorunlu hizmet affından kimler yararlanabilir?

Zorunlu hizmet affı, 2010 yılında önce öğretmen çalışan adayların Doğu'da zorunlu hizmet olarak çalışması halinde affa dönüştürülebilir. Bu zorunlu hizmet affı, Doğu'da 5, 6 veya 7 yıl hizmet etmek zorunda kalmadan şehir değiştirmelerine izin veriyor.

Zorunlu hizmet yapılmazsa ne olur?

Mecburi hizmet sürem dolmadan istifa ya da görevimi terk edersem ne olur? Mecburi hizmet süresini tamamlamadan görevden istifa edenler ya da istifa etmiş (müstafi) sayılanlar belirli süreyle yeniden memuriyete alınmazlar. Bu süre istifa edenler için 6 ay, müstafi sayılanlar için ise 1 yıldır.

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