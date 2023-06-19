Kurban Bayramına artık günler kala milyonlarca emekliyi kurban bayramı ikramiyesi heyecanı sardı. Bu bayram da emekliye 2 bin liralık bayram ikramiyesi ödenecek. Peki devletten birden fazla aylık alanlara 2 bin liralık bayram ikramiyesi ödemesi nasıl yapılacak, kaç para ödenecek?

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İlk defa 2018 yılında 1000 lira olarak verilmeye başlanan bayram ikramiyesi bu bayram da zamlı ödenecek. 2021 yılında 1.100 TL olarak belirlenen bayram ikramiyesinin 2.000 liraya çıkarılmıştı. Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan paylaşım ile emekli aylıkları ve bayram İkramiyeleri 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Peki birden fazla aylık alanlara bayram ikramiyesi nasıl ödenir, kaç para yatacak?

Birden fazla maaş alana bayram ikramiyesi ne kadar ödenir?

SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 2000 lira ikramiye alacak. Bir kadın hem dul aylığı, hem de yetim aylığı alıyorsa en yüksek aylık aldığı dosyadaki oran üzerinden tek ikramiye alabilecek.

Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise sadece emekliliğinden dolayı 2.000 lira ikramiye alacaklar.

Emekli veya hak sahiplerinin nisan ayı içinde fakat bayram öncesi vefatı durumunda, bayram ikramiyesini hak sahipleri alabilecek.

Erdoğan duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekildeydi:

"Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. "

4(c) Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2023 Temmuz aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 23 Haziran 2023 tarihinde ödenecektir.