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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü belli oldu

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü belli oldu

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Türk Telekom'un başantrenörlüğüne Nenad Canak getirildi.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Türk Telekom Basketbol Takımımızın yeni başantrenörü Nenad Canak. Yeni sezonda kendisine ve takımımıza başarılar diliyoruz. Heyecanlı ve mutluyuz. Ailemize hoş geldin koç." ifadeleri kullanıldı.

Türk Telekom, yollarını ayırdığı başantrenör Erdem Can yönetiminde ligde normal sezonu lider bitirmiş, play-off'ta da yarı final oynamıştı.

Başkent ekibi, Avrupa Kupası'nda ise final oynama başarısı göstermişti.

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